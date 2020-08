Une autre semaine chargée s’est déroulée avec de nouveaux rapports sur une prochaine révision de la console Switch et qui surprennent Nintendo Direct Mini, mais il est maintenant temps de prendre une pause et de discuter de nos plans de jeu du week-end.

Les membres de Nintendo Life ont fait exactement cela ci-dessous, et nous aimerions que vous nous rejoigniez via nos sections de sondage et de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, éditeur de fonctionnalités

Ce week-end, j’éviterai les ventes de Switch eShop et je consacrerai du temps à l’excellent Star Wars Episode I: Racer. Ailleurs, je m’efforcerai de terminer Tiny Toon Adventures: Big Break de Babs sur Game Boy – un jeu que j’ai commencé une poignée de fois cette semaine mais que je n’ai pas réussi à terminer grâce à la vraie vie qui se moque du nez. Mec, jouer à un excellent jeu Konami rend vraiment le fait que la société ne fait pas les jeux vidéo plus un frein.

Ah, au moins, nous avons les classiques. Si j’ai le temps, je pourrais en mettre Gradius sur le Collection anniversaire Arcade Classics et j’ai aussi téléchargé Une courte randonnée la nuit dernière et j’espère dévorer cela en une seule séance. Qu’il soit fidèle à son titre et ne soit pas un slog de 20 heures est une véritable aubaine pour moi, et j’ai vraiment hâte d’y être!

Liam Doolan, journaliste

Le jeu Switch avec lequel je passerai la plupart de mon temps ce week-end est probablement Final Fantasy: Crystal Chronicles Remasterisé. Je sais que ce n’est pas le spin-off le plus populaire de nos jours, mais quand il est sorti pour la première fois sur GameCube, j’ai été époustouflé par le multijoueur. Aussi difficile que cela ait été de réunir un groupe d’amis qui avaient tous Game Boy Advance et les câbles de liaison spéciaux GCN-GBA – si vous parveniez à le retirer, cela offrait des heures de plaisir. J’espère que le nouveau peut me procurer autant de plaisir, malgré l’exclusion du jeu local.

En dehors de cela, je prévois de revoir Jump Force Deluxe. J’ai joué un peu à celui-ci sur une autre plate-forme l’année dernière mais je n’y suis jamais retourné, j’espère donc que la version Switch pourra retenir mon attention cette fois-ci. Une autre chose que j’ai faite récemment et que je continuerai ce week-end sont mes contre-la-montre en Sonic Mania Plus. Oui, je suis devenu accro aux courses de vitesse dans Sonic – je regarde même les meilleurs sur YouTube pour essayer de perfectionner mes propres tentatives. Faut que vous y allez rapidement!

Austin Voigt, auteur collaborateur

Je me sens comme un record battu, mais ce week-end je vais vraiment attaquer mon backlog. J’ai tellement de jeux que j’ai commencé et jamais fini – ou j’ai terminé le scénario principal et je n’ai jamais terminé les parties d’après-match ou DLC. Ceux-ci inclus Le manoir de Luigi 3, Bouclier Pokémon, Aventure en forme d’anneau, Zelda: l’éveil de Link, Fire Emblem: Trois maisons, Xenoblade Chronicles: édition définitive, Paper Mario: Le roi de l’origami, Super Mario Odyssey… honnêtement, à peu près tous les jeux. Je crois que j’ai encore quelques graines de Korok à trouver Zelda: Souffle de la nature.

Et, comme la plupart des week-ends, je suis sûr que mes plans échoueront et je vais juste déconner Animal Crossing: Nouveaux horizons ou quelque chose de stupide et ne faites aucun progrès. Restez à l’écoute pour la semaine prochaine, quand j’aurai exactement les mêmes projets!

Ryan Craddock, rédacteur en chef

J’approche enfin de la fin de Paper Mario: Le roi de l’origami (Je pense!) Et essaiera sans aucun doute de terminer le jeu au cours des prochains jours. Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai vraiment apprécié mon temps avec elle jusqu’à présent et malgré ce que d’autres pourraient dire, je pense que le système de combat est très amusant.

Ailleurs, après avoir regardé le High Score plutôt agréable sur Netflix, j’ai vraiment eu envie de vieux classiques. Malheureusement, pour moi, cela me conduit toujours à regarder de vieilles consoles sur eBay (je devrais vraiment arrêter cela), mais j’ai ramené la console NES Classic en bas la nuit dernière pour jouer des originaux Super Mario Bros. et Excitebike. Peut-être que ensuite je vais sauter dans quelque chose que je n’ai jamais joué auparavant? Passe un bon moment!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

