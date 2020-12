Il sortira en 2021 et sera écrit par Kelly Gay, qui a déjà créé d’autres livres de la série.

Les fans de Halo ont un nouveau rendez-vous avec la saga l’année prochaine, et nous ne parlons pas de Halo Infinite. Le monde du jeu de Microsoft est étendu à travers différents canaux, y compris la littérature, et 343 Industries a annoncé le départ le 2 mars 2021 d’un nouveau roman: Halo: point de lumière, écrit par l’auteur Kelly Gay, qui a déjà fait d’autres livres dans la franchise.

Kelly Gay est la responsable de Halo: Smoke and Shadow (2017) et Halo: Renegades (2019), et reviendra l’année prochaine avec un nouveau roman, suite des deux premiers. L’histoire du livre se concentrera sur Rion Forge, capitaine du navire Ace of Spades. 343 Industries a commenté dans un message officiel que l’illustration fantastique de la couverture du livre a été créée William “Pixelflare” Cameron.

L’auteur a montré très heureux pour avoir pu annoncer son nouveau roman et a laissé entendre qu’elle est toujours surprise de pouvoir apporter sa vision à la saga. “Je me pince encore, [increíble] qui peut faire partie de l’univers Halo. Un grand merci à 343 Industries. Soyez prêt pour un autre aventure sauvage“Gay a commenté son compte Twitter personnel.

Bien que 343 Industries ait reconnu que le silence autour de Halo Infinite devenait plus long qu’ils ne le souhaiteraient, la société a également montré publiquement qu’elle en avait assez des dernières rumeurs. Bien qu’en principe bientôt Nous aurons une mise à jour du jeu, cette semaine l’acteur du Master Chief a été confus et a fixé le lancement de Halo Infinite au printemps 2021.

