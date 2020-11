Le développeur indépendant Antab Studio est impliqué dans ce qui sera son premier travail, Forclos, une combinaison de jeu de tir à la troisième personne avec roman visuel interactif dans le style de la bande dessinée, où les scènes narratives n’interrompent pas notre mouvement grâce à un système multi-écran, se déroulant dans un futur cyberpunk où l’identité personnelle est quelque chose de vraiment fragile et facile à faire disparaître. On y incarnera Evan Kapnos, une personne véritablement anonyme pour avoir perdu tout signe de sa propre identité, qui doit tenter de s’échapper de la ville où il réside juste avant de se faire complètement disparaître. Ce titre sortira sur la console hybride tout au long 2021, avec le soutien de l’éditeur Merge Games, connu pour être impliqué dans la publication de nombreux titres, comme le remake return d’Alex Kidd.

Foreclosed est un jeu de tir d’action narratif se déroulant dans un monde Cyberpunk. Suivez l’histoire d’Evan Kapnos dans cet élégant jeu de style bande dessinée, découvrez comment perdre votre identité est trop possible …

Roman graphique interactif

Foreclosed combine l’interactivité des jeux vidéo avec l’esthétique visuelle de la bande dessinée. Tout, du gameplay aux cinématiques, est vécu dans le cadre stylistique d’un roman graphique. Les perspectives du plein écran et du panneau de bandes dessinées se mélangent parfaitement lorsque vous vous déplacez dans la ville. Onomatopées, bulles, slogans et panneaux multiples sont utilisés pour évoquer authentiquement le style de la bande dessinée.

Histoire originale

Quelle grande bande dessinée n’a pas une grande histoire? Foreclosed s’inspire de certaines des expériences réelles d’Antab Studio et nous montre ce qui se passe lorsque vous perdez votre identité. Après tout, l’identité d’une personne sur papier n’est qu’une collection d’informations et de chiffres. Suivez l’histoire d’Evan Kapnos, son identité récemment saisie, dépouillé de son travail, de ses implants cérébraux et de son accès à la blockchain de la ville, maintenant il doit fuir la ville avant que son identité et ses implants ne soient mis aux enchères.

Combat high-tech

Utilisez les armes et la technologie que vous trouverez en chemin pour combattre les assaillants inconnus qui vous poursuivent dans la ville. Modifiez votre pistolet symbiotique avec des projectiles explosifs ou restez silencieux et équipez le mod Stealth Bullets. Utilisez les compétences de super-héros pour combattre vos adversaires et manipuler votre environnement avec les améliorations Brain Implant, utilisez la télékinésie et lancez vos ennemis dans les airs ou lancez d’énormes objets sur des groupes. Piratez différents systèmes d’accès et trichez ou même piratez l’esprit d’autres personnes avec des implants.

Interaction non-stop

Les scènes sont interactives et font une transition transparente vers et depuis des styles de jeu alternatifs pour permettre au joueur de se sentir vraiment comme un héros de bande dessinée. Explorez librement vos environnements et profitez du monde Cyberpunk de Foreclosed.

Mises à jour du firmware

Découvrez et débloquez de nouvelles compétences avec un système de compétences de type RPG. Améliorez le potentiel de votre arme avec des personnalisations futuristes, améliorez vos capacités d’implantation cérébrale avec des capacités presque surhumaines!