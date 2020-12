Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 n’a plus que quelques jours et bien que ce fût une année qui restera dans l’histoire en raison de la pandémie qui a frappé le monde, l’ambiance ne baisse pas et moins avec l’espoir que 2021 sera meilleur. Par conséquent, les célébrations du Nouvel An sont en cours et dans le cas des fans de jeux vidéo, il y a de bonnes nouvelles car Pokémon fera partie de l’arrivée d’une nouvelle année depuis l’espace.

Selon les informations de The Pokémon Company, le 31 décembre, jour et heure au Japon, le soir du Nouvel An, le module japonais de la Station spatiale internationale effectuera un flux de célébration pour l’arrivée de 2021 et le meilleur sera que la célébration sera parée de la présence de Pokémon. En ce sens, la société a souligné que lors de la diffusion, certains Pokémon sembleront commencer 2021 dans le style le plus pur de la franchise, ils accompagneront donc les astronautes japonais qui se trouvent dans ce centre de recherche.

Marquez vos calendriers, entraîneurs: le 31 décembre, la Station spatiale internationale aura un flux spécial, et certains Pokémon prévoient de faire leur apparition! Vous devrez vous connecter pour savoir qui… https://t.co/ub9n4Wo7QI – Pokémon (@Pokemon) 26 décembre 2020

La réalisation de l’événement THE SPACE SUNRISE LIVE 2021 en collaboration avec Pokémon n’est pas une coïncidence car l’année prochaine, la franchise aura 25 ans et on considère que ce flux lancera les célébrations de plus de 2 décennies de succès.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source