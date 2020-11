Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Metapod ne soit pas un Pokémon très utile ou puissant, les fans de la série ont trouvé un moyen de voir le bon côté et de s’amuser avec. Sans aucun doute, le Pokémon a ses adeptes et ils seront sûrement très heureux d’apprendre que The Pokémon Company réalisera le rêve de beaucoup: se transformer en lui … d’une certaine manière.

Ce que nous voulons dire, c’est que The Pokémon Company et Bandai Namco ont annoncé qu’ils produiraient un sac de couchage Metapod très unique, car il distingue non seulement la couleur verte du Pokémon Cocoon, mais capture également sa forme de manière impressionnante.

Malgré la ténacité du Metapod, le sac de couchage sera très doux

Le produit sera disponible à partir d’avril 2021 sur la boutique en ligne de Bandai et sera vendu pour ¥ 35,000 JPY (environ 335 $ USD), mais vous pouvez pré-commander maintenant. La page est en japonais, il sera donc difficile de savoir si le magasin est expédié dans d’autres parties du monde. La boutique Bandai est également disponible dans d’autres parties du monde, mais la boutique américaine ne livre pas en Amérique latine, malheureusement, mis à part le fait que Metapod n’apparaît pas dans leur catalogue pour le moment.

Voyant à quel point cela a l’air cool et confortable, il est difficile de penser pourquoi cette idée ne s’était pas matérialisée depuis longtemps. Ci-dessous, vous pouvez voir comment un homme d’affaires peut facilement se transformer en métapode avec le nouveau produit de Bandai Namco.

Le sac de couchage Metapod sera plus confortable que vous ne le pensez

Que penses-tu de cette idée? Souhaitez-vous obtenir ce sac de couchage? Dites le nous dans les commentaires.

