Nous savons tous que Pikachu et la compagnie est très donnée pour fêter leurs anniversaires respectifs (nous avons toujours en tête le spot spectaculaire pour le 20e anniversaire de la franchise Pokémon). Maintenant, 5 ans plus tard, nous recevons des informations précieuses sur la célébration de votre nouvel anniversaire.

Et c’est qu’aujourd’hui, lors du désormais traditionnel défilé de Thanksgiving à New York, un ballon géant Pikachu a défilé, avec un entourage de formateurs. Pokémon et Pikachus dansant devant le célèbre grand magasin Macy’s. Jusqu’à présent, tout est normal, en plus, c’est quelque chose que The Pokémon Company fait depuis 20 ans. La nouveauté est que pendant ledit défilé, le logo 25e anniversaire de la franchise (un visage schématique de Pikachu avec le numéro 25).

Plus tard, via une déclaration, non seulement le logo officiel desdites célébrations a été confirmé, mais l’arrivée prochaine d’un nouveau a également été révélée. célébration spéciale qui marquera un jalon dans la saga de l’histoire déjà longue. Ensuite, nous vous laissons avec une première approche vidéo de ladite parade:

Que pensez-vous de cette annonce, vous attendez-vous à une véritable bombe à l’occasion du 25e anniversaire de Pokémon? Nous attendons vos commentaires.

Voir également

La source

en relation