Avec Pokémon Sword & Shield, pour la première fois de son histoire, Game Freak a décidé de se tourner vers le DLC pour étendre une expérience Pokémon plutôt que de lancer un nouveau jeu avec quelques améliorations. Cela a pris les fans par surprise et récemment Game Freak a expliqué les raisons de cette décision.

Contrairement aux tranches précédentes de la série, Pokémon Sword & Shield a reçu plus de contenu via un DLC payant. En conséquence, Game Freak n’a pas lancé de nouveau titre dans le style de Pokémon Emerald ou plus récemment de Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon, donc en 2020 il n’y a pas eu de nouvelle itération de la série principale, mais les 2 extensions The Isle of Armor et The Crown. Toundra.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Dans Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra, il est plus facile de trouver des Pokémon brillants ou brillants.

Game Freak a décidé que le DLC était la meilleure option

Dans une interview avec Game Informer, The Pokémon Company a déclaré qu’il y avait des soupçons concernant l’utilisation du DLC, mais l’équipe était convaincue que c’était la bonne option, car cela permettrait à toute la base d’utilisateurs de Pokémon Sword & Shield d’avoir accès. au nouveau contenu avec vos compagnons aventuriers sans repartir de zéro.

«Il y a un élément de réticence quant à la migration vers un modèle de téléchargement, mais nous étions convaincus que les joueurs aimeraient explorer les nouveaux environnements, découvrir de nouvelles histoires et rencontrer de nouveaux personnages humains et Pokémon sur l’île d’Armure et la toundra de la couronne. Avec les titres précédents, les joueurs devaient généralement se procurer et élever complètement leurs Pokémon dès le début, donc avec un DLC, nous pensions que les joueurs apprécieraient de pouvoir utiliser instantanément leur Pokémon préféré », a commenté The Pokémon Company.

Le DLC a également permis la mise en œuvre de nouveautés de gameplay et l’une des plus intéressantes était les Dynamax Adventures. L’équipe a pensé que cette nouvelle fonctionnalité était le moyen idéal d’ajouter de nouveaux éléments aux Max Raids, car elle favorise la communication avec les autres joueurs, car dans ces expéditions, les utilisateurs peuvent capturer des Pokémon légendaires qui ne sont disponibles que dans leur version, donc ils doivent faire équipe avec les joueurs de l’édition adverse sur Internet pour les capturer tous.

Que pensez-vous de la décision prise par Game Freak? Auriez-vous préféré un jeu autonome ou êtes-vous satisfait du DLC? Dites le nous dans les commentaires.

L’un des principaux changements de ces extensions a été apporté dans la manière d’attraper des créatures légendaires, car grâce aux aventures Dynamax, leur capture est garantie.

Les extensions Isle of Armor et The Crown Tundra sont désormais disponibles pour Pokémon Sword & Shield. Vous pouvez en savoir plus sur ces titres en visitant cette page ou en lisant notre critique écrite.

