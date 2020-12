Le jeu de réalité augmentée de Pokémon débutera le 31 décembre lui-même et se terminera le 4 janvier 2021.

Pokémon GO continue de croître chaque année et prépare déjà son 2021 avec de nouvelles options et de nouveaux contenus pour ses joueurs. Mais, d’abord, il est temps de célébrer l’arrivée du changement de calendrier avec l’événement du Nouvel An, où nous verrons Pokémon déguisé, de nouveaux articles pour l’avatar et d’autres décorations festives pour la célébration susmentionnée.

Si vous souhaitez être présent, vous pouvez marquer le calendrier que l’événement du Nouvel An de Pokémon Go Il débutera le jeudi 31 décembre à 22h00 jusqu’au lundi 4 janvier 2021 à 22h00 (heure péninsulaire)

Pendant ces jours, il y aura beaucoup d’événements uniques et de fonctionnalités spéciales. Si nous évoluons vers certains créatures avec des chapeaux du Nouvel An, nous pourrons accéder à des évolutions spéciales. Nous vous laissons toutes les fonctionnalités que l’événement du Nouvel An inclut dans Pokémon Go, sur le site officiel de l’événement.

Certains Pokémon porteront des costumes de fête pour célébrer la nouvelle année.

Slowpoke avec des lunettes 2020 paraîtra sauvage. Il le fera après avoir terminé les tâches de recherche sur le terrain, lors de raids et lors de l’éclosion d’œufs de 2 km.

Faites évoluer Slowpoke avec des lunettes de 2020 pour obtenir un Slowbro avec des lunettes de 2021.

Pichu avec un chapeau du Nouvel An apparaîtra lors de l’éclosion des œufs de 2 km.

Pikachu avec un chapeau du Nouvel An apparaîtra sauvage après avoir terminé les tâches d’enquête sur le terrain.

Vous pouvez également en obtenir un en évoluant vers Pichu avec un chapeau du Nouvel An.

Faites évoluer Pikachu avec un chapeau du Nouvel An pour obtenir un Raichu avec un chapeau du Nouvel An.

Wynaut apparaîtra lors de l’éclosion d’oeufs de 2 km. Avec un peu de chance, vous pourriez tomber sur un Shiny Wynaut

Raticate, Wobbuffet et Wurmple en chapeaux de fête apparaîtront dans un raid d’une étoile. Klink et Espurr les rejoindront également.

Évoli avec un chapeau de fête sera disponible dans la réalisation de récompense de recherche sur le terrain.

À partir du mercredi 30 décembre 2020, des lunettes et des articles d’avatar 2021, tels que le chapeau de fête du Nouvel An, seront disponibles dans l’App Store.

Les packs contiendront également différents objets pendant l’événement.

De plus, dans le cas où vous obtiendrez également le Doublez le bonbon et la poussière d’étoile en éclosant et il y aura demi-distance pour éclore lors de la ponte des œufs dans les incubateurs pendant ce temps. N’oubliez pas que le jeu a reçu une énorme mise à jour il y a quelques semaines à peine.

