Si l’on parle de grands succès pour mobile, l’un des noms que l’on ne peut ignorer est celui de Pokémon Go. Titre de Niantic a réussi à nous surprendre au fil des ans avec toutes sortes de propositions intéressantes et de bonnes nouvelles en matière de créatures et, sans aucun doute, l’entreprise veut élever la barre encore plus haut. Comment? Avec l’arrivée de l’événement pour fêter le début de l’année.

Cet evènement Il aura lieu le 31 décembre à partir de 22 heures. jusqu’au 4 janvier à 22 h Ce qui est vraiment spécial à propos de celui-ci, c’est que, lors de sa célébration, les joueurs auront l’occasion de faire habiller plusieurs Pokémon avec des chapeaux de fête bien que, bien sûr, ce ne soit pas la seule grande nouveauté, même si cela peut sembler une grande promesse. pour beaucoup.

Parmi les fonctionnalités qui mettent en valeur cet événement, nous trouvons le Pokémon festif susmentionné, Slowpoke avec des lunettes 2020, Pichu, Pikachu et Raichu avec un chapeau de nouvel an, et d’autres grands Pokémon qui feront leur apparition dans l’intention de surprendre les joueurs. En fait, Wynaut apparaîtra dans les œufs de 2 km avec l’intention de surprendre de nombreux joueurs.

Bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités que ce grand événement inclut, mais si vous n’avez pas encore été emporté par l’excitation de Pokémon Go, c’est votre grand moment. Pokémon Go est disponible sur iOS et Android. C’est l’une des grandes propositions dans lesquelles les joueurs ont l’opportunité spéciale de mener à bien à chaque nouvel événement et à chaque nouvelle surprise.