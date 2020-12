Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO a un nouvel événement pour surprendre la communauté. Cette fois, c’est celui basé sur le prochain film Pokémon. Dans celui-ci, vous aurez l’occasion d’attraper la version brillante de Celebi.

Sur son blog, Niantic a rapporté qu’un nouvel événement basé sur Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle, le nouveau film Pokémon, débutera le 14 décembre 2020. Au cœur de l’événement sera une nouvelle histoire d’enquête spéciale. À la fin, vous aurez la possibilité d’obtenir Celebi Shiny.

Un point qui ressort est que Jessie et James seront de retour dans le cadre de l’événement. En fait, ils vous aideront pendant l’histoire de l’enquête, et vous pourrez les trouver volant dans leur ballon Meowth. Il est à noter qu’ils auront des Pokémon Ombres différents de ceux qu’ils avaient lors de leur première visite à Pokémon GO.

Pour le moment, Niantic n’a pas mentionné quand Jesse et James quitteront Pokémon GO. Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Pikachu Explorer arrive sur Pokémon GO

Les surprises que Niantic a préparées ne s’arrêtent pas là. En fait, les joueurs auront bientôt une chance d’obtenir Scout Pikachu.

Selon Niantic, du 14 au 21 décembre, l’explorateur Pikachu apparaîtra comme une créature sauvage et dans les raids. Alors, saisissez l’occasion pour obtenir cette créature spéciale.

En revanche, du 14 au 17 décembre, des créatures liées à Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle apparaîtront. Ce sont Hoothoot, Nuzleaf, Drilbur, Cottonee et Dwebble, qui apparaîtront comme des créatures sauvages. De leur côté, Lickitung, Mawile, Flygon et Rufflet seront en raids.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous excité pour cet événement? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.