Le jeu de Niantic continue de générer des revenus en cette année 2020 mouvementée.

Il semble qu’on ne parle plus beaucoup de Pokémon GO, mais le jeu de réalité augmentée de Niantic continue de balayer grâce à la communauté qu’il a formée au cours de toutes ces années. Beaucoup pensaient qu’à sa sortie en 2016, ce serait une fleur de quelques mois. Mais, quatre ans plus tard, le jeu a soulevé plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires juste en 2020.

Il s’agit d’une estimation faite par Sensor Tower, qui affirme que le jeu basé sur Pokémon a dépassé la barre du milliard de dollars en un an seulement. pour la première fois depuis le lancement: et qu’il reste encore deux mois de 2020. Un signe évident que Pokémon GO continue de susciter l’intérêt des joueurs, notamment porté par les nouveaux événements et fonctions qui ont toujours maintenu le produit en constante évolution.

C’est la première fois que Pokémon GO dépasse 1 milliard de bénéfices en un an seulementIl semblait que la crise sanitaire allait jouer un tour sur Pokémon GO, puisqu’il s’agit d’une proposition qui incite à marcher dans la rue pour capturer de nouvelles créatures et que nous sommes confinés depuis plusieurs mois -pour l’instant-. Mais Niantic et les joueurs ont adapté la façon de jouer et il semble que les deux parties aient créé une synergie parfaite dans cet aspect, les utilisateurs dépensant plus d’argent pour pouvoir jouer et trouver du divertissement d’une manière ou d’une autre. De plus, des incursions ont été ajoutées à distance pour le paiement précisément pour encourager les dépenses. Et les données parlent d’elles-mêmes. Le Pokémon GO Fest a également eu une certaine importance à cet égard, car il a encouragé tous les joueurs à participer après avoir payé des frais.

Le cabinet de conseil conclut le rapport estimant que le jeu a généré plus de 4,2 milliards de dollars de revenus tout au long de son histoireLes États-Unis étant le pays qui investit le plus dans les jeux de hasard. En termes de systèmes d’exploitation, les joueurs Android en ont généré 2 200 millions, alors que la somme dans l’App Store est de 1 900 millions. Et cette prise en charge des anciens terminaux a commencé à être supprimée.

