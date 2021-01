Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Petit à petit, nous nous rapprochons de la grande fête que Niantic organisera dans Pokémon GO pour commémorer le 25e anniversaire de la franchise. En ce moment, l’événement axé sur Hoenn est en cours, ce qui signifie que le compte à rebours nous mènera bientôt à Johto et aujourd’hui Niantic a déjà révélé à quoi les fans peuvent s’attendre.

Peu de temps après la fin de l’événement Hoenn, la célébration Johto débutera, du 26 au 31 janvier, avec des créatures découvertes à l’origine dans la mémorable génération II de la série.

Pendant cette période, les Pokémon Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Hoppip, Aipom, Sunkern, Yanma, Murkrow, Gligar, Snubbull, Slugma, Miltank et bien d’autres apparaîtront plus fréquemment dans la nature. De plus, sachez que si vous avez de la chance, vous trouverez peut-être un Miltank brillant ou varié.

Profitez-en pour essayer d’obtenir des badges Johto

Attraper des Pokémon dans la nature ne sera pas le seul moyen d’obtenir les créatures de Johto, car il sera également possible de trouver Pichu, Cleffa, Igglybuff, Wooper, Tyrogue, Smoochum et Larvitar à 5 km Eggs and Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Chinchou, Mareep, Sudowoodo et Miltank dans des enquêtes exclusives sur le terrain, qui offriront également Stardust en récompense.

De plus, vous pourrez affronter et attraper de nombreux Pokémon Johto lors de raids, tels que Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Marill et Larvitar (1 étoile); Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory et Miltank (3 étoiles), et Entei, Raikou et Suicune (5 étoiles). Entei sera disponible du 26 au 31 janvier; Raikou du 31 janvier au 4 février, et Suicune du 4 au 9 février.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Des indices indiquent que Mega Ampharos pourrait être en route vers Pokémon GO.

Obtenez des Pokémon avec des mouvements exclusifs de Community Days

De plus, cet événement sera l’occasion d’obtenir Johto Pokémon avec des attaques exclusives des Community Days 2018. Ainsi, il sera possible d’obtenir un Meganium qui connaît Ferocious Plant, un Typhlosion avec Fiery Ring, un Ampharos avec Dragon Pulse et un Tyranitar avec Antiaircraft.

Enfin, nous vous rappelons qu’un nouveau défi de collection sera également disponible qui vous invitera à attraper Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sudowoodo, Sunkern, Murkrow, Smeargle, Miltank et Larvitar pendant l’événement pour enfin récompenser avec 15 Poké Balls, 10 Ultra Balls et un encens.

Bien que la célébration de Johto commencera bientôt, sachez que la célébration maximale, le Pokémon GO Tour: Kanto, aura lieu jusqu’au 20 février, vous aurez donc tout le temps d’acheter des billets et de vous préparer à attraper des dizaines de Pokémon. . Cependant, nous vous recommandons d’acheter un billet avant le 3 février, car vous obtiendrez ainsi un bonus pour un pass Community Day pour ce mois, qui comprendra une ligne de recherche spéciale.

Êtes-vous prêt à célébrer la région de Johto et ses mémorables Pokémon? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous voulez vous approvisionner en objets utiles comme des Pokéballs et des baies pour attraper beaucoup de créatures lors du Pokémon GO Tour: Kanto, alors vous ne devriez pas manquer les boîtes hebdomadaires vendues pour 1 Pokécoin qui viennent de revenir au jeu. Ils vous seront sûrement d’une grande aide, surtout si vous souhaitez participer à la journée communautaire de février, qui mettra en vedette le Pokémon Thorn.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

