Au cours des dernières semaines, toutes sortes de rumeurs ont fait état de l’arrivée de Mega Evolutions sur Pokémon GO. Malgré cela, Niantic a gardé le secret à tout moment jusqu’à ce que finalement non seulement confirmer son arrivée, mais sa première plus que proche. La raison de cela? Ces Mega Evolutions arrivent sur Pokémon GO aujourd’hui, bien qu’il le fasse avec certaines particularités.

Tout d’abord, la société précise que tous les Pokémon capables de cette transformation ne le seront pas, mais en principe les seuls capables de méga-évolution seront Charizard, Venusaur, Beedrill et Blastoise. Pour mener à bien ce processus, comme prévu, il sera nécessaire d’utiliser Mega Energy, qui ne sera disponible que dans les Mega Raids, des événements spéciaux dans lesquels un méga Pokémon évolué devra être combattu et gagné.

Bien sûr, ces Pokémon devraient apporter, avec le temps, aux nouvelles méga évolutions car chaque créature donne sa propre méga énergie. Mais l’actualité ne s’arrête pas là, mais il faut aussi garder à l’esprit que les joueurs ne peuvent avoir qu’un seul Pokémon méga-évolué à la fois. En d’autres termes, si nous voulons méga-faire évoluer une nouvelle créature alors qu’une autre est déjà transformée, elle reviendra à sa forme d’origine.

Enfin, parmi les points à prendre en compte, il a été confirmé que les créatures méga-évoluées pourront lancer des gymnases, mais pas les défendre, tout comme elles ne peuvent pas être utilisées contre d’autres entraîneurs pendant Ligue de combat Pokémon GO, bien que oui dans les combats contre des amis. Une série de directives avec lesquelles ils cherchent à assurer la meilleure expérience au sein de Pokémon GO, titre disponible sur iOS et Android.