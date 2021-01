Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que ce soit un jeu qui vous invite à descendre dans la rue, Pokémon GO a connu une excellente année en 2020 même avec les mesures restrictives et de confinement pendant la pandémie. Une grande partie de ce succès est due au fait que Niantic a pris des mesures opportunes pour permettre aux utilisateurs de profiter de l’expérience de jeu depuis chez eux. La société y est parvenue grâce à des mesures et des bonus temporaires qui ont accordé plus d’articles et aujourd’hui un vient de rentrer qui rendra de nombreux formateurs heureux car il leur fournira constamment des articles très utiles.

Niantic a annoncé en mars de l’année dernière qu’il proposerait aux joueurs de Pokémon GO des forfaits hebdomadaires avec de nombreux objets qui pourraient être obtenus presque en cadeau, car ils ne coûteraient qu’un Pokécoin, ce qui n’est pratiquement rien dans le jeu.

Eh bien, cette promotion sera de retour, car aujourd’hui, la société a annoncé via des notifications en jeu que les joueurs pourraient à nouveau retrouver ces packages hebdomadaires dans la boutique Pokémon GO.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un groupe de hackers devra payer 5 millions de dollars à Niantic après avoir été poursuivi en justice.

Vous pourrez obtenir de nombreux objets presque donnés

Comme lors des occasions précédentes, cette promotion ne peut être utilisée qu’une fois par semaine, elle coûtera 1 Pokécoin et comprendra un grand nombre d’articles utiles. Le pack de cette semaine comprend 15 Frambu Berries, 30 Pokéballs, 20 Super Balls et 20 Pinnia Berries.

De plus, vous devez savoir que, contrairement aux forfaits quotidiens gratuits, le contenu du forfait hebdomadaire ne sera pas aléatoire, mais sera le même pour tous les joueurs et tournera chaque semaine de manière égale pour tous les utilisateurs.

Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir des Pokécoins en défendant des gymnases (jusqu’à 50 tous les jours) ou en les achetant avec de l’argent réel: 100 Pokécoins pour 9 $ MXN (dans le Play Store) ou pour 19 $ MXN (dans l’App Store).

Niantic n’a pas précisé pendant combien de temps cette promotion sera disponible, mais nous vous informerons ici lorsque des modifications seront apportées.

Que pensez-vous de cette mesure qui revient à Pokémon GO? Allez-vous profiter de ces forfaits hebdomadaires? Dites le nous dans les commentaires.

Cette promotion tombera comme un gant pour de nombreux utilisateurs, car très bientôt un événement mondial important aura lieu dans lequel il sera possible d’attraper beaucoup de Pokémon, il faudra donc beaucoup de Pokéballs, donc si vous espérez faire partie de cet événement Nous vous recommandons de profiter des boîtes hebdomadaires et de faire le plein de ces articles.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre mini-site dédié.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.