Pokémon GO est renouvelé avec différentes batailles passionnantes qui vous aident à augmenter votre Pokédex ou au moins à passer un bon moment.Pour preuve, nous avons qu’un trio populaire de légendaires est revenu dans les batailles Pokémon GO Raid.

Par le biais d’une annonce publiée sur Twitter, Niantic a annoncé que Virizion, Terrakion et Cobalion étaient de retour dans les raids 5 étoiles de Pokémon GO. Vous avez donc une nouvelle opportunité d’attraper ces créatures et de les intégrer à votre collection.

Il est important de noter que ce trio de légendaires ne sera disponible que pour un temps limité. Selon Niantic, ils disparaîtront le mardi 24 novembre à 15h00, heure de Mexico.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un Meltan brillant et d’autres surprises vous attendent dans un nouvel événement Pokémon GO

Virizion, Terrakion et Cobalion sont désormais disponibles dans les raids cinq étoiles jusqu’au mardi 24 novembre à 22h00 PST! N’oubliez pas que vous devez jouer de manière responsable et utiliser une passe de raid à distance si nécessaire. pic.twitter.com/EwBC0r8mGf – Pokémon GO Amérique latine (@PokemonGoAppLA) 16 novembre 2020

Nous vous rappelons que les passes de raid à distance sont disponibles depuis longtemps. Cela signifie que vous avez la possibilité de vous battre contre l’une de ces créatures et de la capturer sans avoir à quitter la maison.

Comment attraper ces légendaires Pokémon GO?

Il est important que ces combats vous enthousiasment et que vous souhaitiez être prêt à y faire face. Heureusement, il existe des moyens de bien préparer ces batailles.

Il y a quelque temps, nous avons préparé des guides contenant des informations qui vous aideront à vaincre chacune de ces créatures et à les avoir dans votre collection. Nous les laissons ci-dessous:

Et pour vous, qu’avez-vous pensé du retour de ces créatures sur Pokémon GO? Les avez-vous déjà dans votre collection? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile populaire en cliquant ici.