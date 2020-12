Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les gymnases et les PokéStops sont 2 des choses les plus importantes pour les entraîneurs Pokémon GO. Après tout, c’est là qu’ils peuvent avoir des affrontements; capturer des objets légendaires et obtenir des objets. C’est pourquoi beaucoup ont été choqués de constater que certains Poképaradas avaient disparu.

Ce qui se passe, c’est qu’un utilisateur de reddit a publié un message dans lequel il a assuré que Niantic éliminait les PokéStops et les gymnases. Sa théorie est que la société utilise les informations obtenues avec l’outil de cartographie de réalité augmentée pour éliminer ces zones du jeu.

“L’outil de réalité augmentée que Niantic essaie de vous faire utiliser via Field Research est utilisé pour supprimer les PokéStops et les gymnases”, explique l’utilisateur. «Lorsque vous scannez l’emplacement et que Niantic pense que l’emplacement est mal placé ou faux, il le supprime.

Il est à noter que le message d’origine avait plus de 13 000 points positifs, ce qui montre que c’est une idée qui a le soutien de la communauté. Cela dit, de nombreux utilisateurs pensent que c’est la conséquence d’une mauvaise utilisation que la communauté a donnée à la possibilité de désigner des PokéStops avec une cartographie en réalité augmentée. C’est pourquoi ils demandent à Niantic de mieux le supprimer.

Niantic n’a pas expliqué la situation

Il est important de préciser qu’au moment d’écrire ces lignes, Niantic n’a pas expliqué pourquoi il y a des Poképáradas et des gymnases qui disparaissent. Cela signifie que la seule chose que nous savons sur le sujet, ce sont les rapports que les joueurs ont partagés.

Dans cet esprit, vous devez savoir qu’il est possible que la disparition soit simplement une erreur. Nous garderons un œil dessus et vous informerons si la société publie un message à cet égard.

Et vous, avez-vous vu que certains PokéStops ont disparu? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous trouverez toute notre couverture de ce jeu mobile en cliquant ici.