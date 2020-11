Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le mois de novembre a été plein de surprises pour les joueurs de Pokémon GO. Niantic a décidé de chouchouter sa communauté et a organisé 2 journées communautaires au cours du mois. Le premier d’entre eux s’est concentré sur Electabuzz, mais finalement le moment de Magmar est venu.

C’est vrai, le nouveau Community Day est aujourd’hui et est désormais disponible pour les joueurs de toutes les régions. Les dresseurs auront plus d’occasions d’attraper le Pokémon Feu de première génération.

La surprise est que Magmar peut évoluer pendant l’événement pour obtenir un puissant Magmortar. La particularité est que, comme lors des occasions précédentes, la créature aura un mouvement unique qui sera très utile pendant le combat.

Magmortar est la récompense du nouvel événement Pokémon GO

Comme nous l’avons mentionné, la journée communautaire de Magmar a déjà commencé et se terminera jusqu’à 17 h 00, heure locale de votre ville. Les joueurs auront la possibilité d’obtenir le Pokémon Feu dans sa variante brillante ou brillante.

De plus, les encens dureront plus longtemps et les œufs écloseront plus rapidement pendant l’événement. Par contre, les formateurs qui évoluent Magmar avant 19h00 recevront un Magmortar.

La créature aura l’attaque spéciale Lightning, afin qu’elle puisse affronter ses adversaires avec des capacités électriques. Il est important de noter que cette créature avec un mouvement spécial ne peut être obtenue qu’aujourd’hui.

