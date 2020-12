Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Niantic organise généralement de nombreux événements pour clôturer l’année dans Pokémon GO. Le développeur avait déjà mentionné que ce dernier mois serait plein d’événements et qu’un autre leur sera ajouté, car aujourd’hui, il a été signalé qu’il y aurait un événement payant à venir dans le jeu et qu’il marquera les débuts de 2 Pokémon de la région de Galar.

Le développeur a annoncé qu’il organiserait un événement axé sur les Pokémon de type Glace du vendredi 18 décembre prochain à 10h00 au lundi 21 décembre à 20h00 (heure locale).

Pendant cet événement, les encens dureront 3 heures et seront les plus efficaces pour attirer les Pokémon, ainsi que pour attirer des créatures comme Jynx, Swinub, Spoink, Woobat et Cubchoo. Même ce dernier Pokémon peut apparaître sous sa forme brillante ou variée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les saisons et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont déjà arrivées dans le jeu grâce à la mise à jour de GO Beyond.

M. Mime de Galar et M. Rime arriveront bientôt dans Pokémon GO

Mais ce n’est pas tout, Niantic a également annoncé qu’il y aurait un événement spécial d’enquête avec lequel les joueurs auront la chance d’attraper M. Mime de Galar et son évolution, M. Rime. Plus précisément, cet événement se déroulera du samedi 19 décembre 2020 à 10h00 au dimanche 20 décembre à 20h00 (heure locale) et fournira une ligne d’enquête particulière qui garantira une rencontre avec un M. Mime de Galar et assez de bonbons pour le transformer en M. Rime.

De plus, il y aura des tâches de recherche qui, une fois terminées, offriront des rencontres avec des Pokémon tels que Alola Vulpix, Jigglypuff, Jynx, Whismur, Chimecho et Snorunt. Les tâches de recherche sur le terrain comprendront des rencontres avec Jinx, Lapras, Woobat et Cubchoo. Il sera également possible de réaliser une pose inspirée de M. Mime, 3 encens, 3 bonbons rares, 3 Ultra Balls, 3 passes de combat premium, 3 pokocho, 2 modules d’appâts glaciaires, 3 super incubateurs et 3 pièces étoiles.

Cet événement sera payé, donc la seule façon d’y participer sera l’achat d’un billet dans la boutique du jeu, qui coûtera 7,99 $ US et sera disponible quelques jours avant le début de l’événement. En achetant ce billet, le joueur recevra également un badge d’événement exclusif. Vous devez savoir que pour obtenir la ligne de recherche exclusive, il est nécessaire d’accéder au jeu pendant l’événement, et de cette manière, il sera enregistré et vous pourrez le compléter à tout moment même après la fin de l’événement.

Participerez-vous à ce nouvel événement payant? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’en décembre il y aura plusieurs événements spéciaux. Demain, par exemple, sera le premier jour communautaire du mois et diverses créatures apparaîtront plus fréquemment dans la nature.

Pokémon GO est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

