L’épidémie de coronavirus (COVID-19) a largement affecté plusieurs industries, mais a provoqué la croissance de l’industrie du jeu vidéo. Étant un titre dont la prémisse réside dans l’exploration du monde, Pokémon GO aurait pu avoir une très mauvaise période, mais grâce à plusieurs mesures temporaires mises en œuvre par Niantic, le titre n’a pas perdu de sa pertinence et a permis aux utilisateurs de continuer à jouer et même de générer des bénéfices comme jamais auparavant. . Cependant, il y a quelques semaines, la société a annoncé qu’elle supprimerait ces mesures, ce qui a généré beaucoup de mécontentement parmi les fans, mais la bonne nouvelle est qu’elles reviendront.

Compte tenu du fait que la pandémie n’a pas cessé, Niantic a décidé de mettre en œuvre à nouveau plusieurs bonus afin que les utilisateurs n’aient pas de problèmes pour profiter de Pokémon GO depuis chez eux ou avec des restrictions de distance saines.

La société a confirmé que les mesures qui reviendront dans le jeu sont l’augmentation de l’efficacité des encens, ce qui fera apparaître les Pokémon plus fréquemment, et peut-être que celle que les joueurs apprécieront le plus est que leur partenaire Pokémon reviendra pour leur apporter plus de cadeaux par jour.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Shiny Meltan est de retour dans Pokémon GO, mais dépêchez-vous d’essayer de le capturer, il partira très bientôt.

Vous pourrez à nouveau recevoir plus de cadeaux par jour

Après avoir éliminé plusieurs bonus il y a plusieurs semaines, Niantic a réduit le nombre de cadeaux que les créatures pouvaient apporter aux entraîneurs à seulement 1 ou 2 par jour, mais avec la nouvelle mise à jour, vos camarades Pokémon pourront leur apporter jusqu’à 5 cadeaux lors d’un voyage et ils pourront gagner jusqu’à 3 voyages par jour, donc le maximum sera de 15 cadeaux, que vous pourrez envoyer à vos amis. Mieux encore, ces bonus seront actifs au moins jusqu’en juin 2021.

De plus, dans certains événements, les bonus supplémentaires pour la réduction de la distance nécessaire aux incubateurs seront activés, l’augmentation de la distance dans les échanges, le retour des colis de 1 Pokécoin et d’autres que Niantic n’a pas précisé.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous satisfait du retour de ces bonus? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Pokémon GO, nous vous informons que de grands changements sont à venir dans le jeu grâce à sa mise à jour GO Beyond, qui implémentera des stations, ramènera Pokémon de Kalos et augmentera le niveau maximum, en dehors d’autres nouvelles.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

