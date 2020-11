Si quelque chose que le titre Niantic nous a montré clairement, c’est qu’il est prêt à évoluer de toutes les manières possibles. Par conséquent, dans le but de garantir aux utilisateurs la meilleure expérience possible, l’équipe continue d’avancer pour apporter des fonctionnalités intéressantes à son travail. A cette occasion, avec une nouveauté liée à l’énergie de Megaevolution et de nos plus fidèles compagnons.

Niantic a enfin permis les changements où les joueurs pourront obtenir de l’énergie Mega Evolution grâce à vos compagnons Pokémon. En marchant avec eux, l’énergie précieuse sera beaucoup plus facile à obtenir, contrairement à ce qui s’est passé jusqu’à présent, où les joueurs devaient trouver des moyens d’obtenir cette énergie précieuse.

Bien sûr, cela dépendra du Pokémon que nous avons comme partenaire. Après tout, tous les Pokémon n’ont pas ce genre d’évolution. Par conséquent, ce sont des créatures compatibles avec ce mouvement, en marchant, en parcourant un kilomètre, notre Pokémon gagnera 5 points Megaenergy. Bien sûr, cela ne fonctionnera que pour ceux qui ont méga évolué leur Pokémon au moins une fois.

Si votre partenaire n’a pas Mega Evolution mais que vous en avez un avec cet actif, vous obtiendrez un bonbon supplémentaire de tous les Pokémon que vous capturez et qui partagent un type avec le Pokémon Mega Evolution. Une façon spectaculaire de continuer à donner vie à Pokémon Go, titre disponible sur iOS et Android et cela, depuis sa grande première, n’a cessé de grandir.