Le monde de Pokémon Go continue de progresser de toutes les manières possibles, garantissant aux joueurs la possibilité de tester leurs compétences en tant qu’entraîneurs en se sentant comme l’un d’eux grâce à l’application mobile la plus réussie. Depuis sa création, il a proposé aux joueurs toutes sortes de propositions intéressantes, donnant ainsi lieu à de longues heures de divertissement qui, heureusement, augmenter avec l’arrivée de nouveaux événements.

Récemment, le événement kanto il a réussi à attirer l’attention de joueurs du monde entier. Mais maintenant, le moment est venu pour Hoenn d’attirer toute notre attention. Comment? Base présent à partir du 19 janvier dans un nouvel événement cela apportera des propositions surprenantes aux joueurs et les retrouvailles avec certaines des créatures les plus marquantes.

Treeko, Torchic et Mudkip font partie des Pokémon qui ont confirmé leur retour. En fait, il y aura d’autres Pokémon d’une grande force qui signifiera une révolution pour les équipes. Et si vous pensiez que cela allait se terminer bientôt, cette annonce a servi la société, en plus de donner une grande variété d’informations, offrant un aperçu rapide du prochain événement qui arrivera avec Johto en tant que protagoniste.

