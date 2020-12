Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année 2020 est presque terminée et Niantic souhaite que la communauté Pokémon GO célèbre. C’est pourquoi il a préparé une dernière journée communautaire pour clôturer 2020, qui s’annonce spéciale et épique.

Par le biais d’un article de blog, Niantic a annoncé que la journée communautaire de décembre se déroulerait de 6h00 le 12 novembre à 22h00 le 13 décembre, heure locale. Pendant ce temps, les joueurs rencontreront plus fréquemment des créatures des jours précédents de la communauté.

Nous vous présentons la liste des Pokémon ci-dessous:

Charmander Weedle Abra Gastly Rhyhorn Electabuzz Magmar Magikarp Porygon Seedot Piplup

Attention, formateurs! Nous sommes ravis d’annoncer les dates et les détails de l’événement #PokemonGOCommunityDay de décembre de cette année, avec des amis familiers! https://t.co/s3JVRxL3f1 pic.twitter.com/2nV8pcSNhc – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 3 décembre 2020

Il est à noter que si vous faites évoluer certaines de ces créatures, vous pouvez obtenir une évolution avec des mouvements spéciaux. Par exemple, en évoluant vers un Charmeleon, vous obtiendrez un Charizard avec Dragon Breath. D’autre part, si vous évoluez vers Nuzleak, vous obtiendrez un Shiftry avec Récurrent.

D’autre part, Community Day proposera également différents raids avec des créatures telles que Mega-Gengar et Mega-Charizard X. D’autre part, dans les œufs, vous trouverez Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Talst, Slakoth, Trapinch, Bagon , Turtwig et Chimchar

Pour finir, l’événement aura également des bonus spéciaux tels que le double de la poussière d’étoile par capture, une durée d’encens plus longue et une réduction de la distance nécessaire pour faire éclore les œufs.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette expérience mobile en cliquant ici.