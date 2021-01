Depuis sa grande première, Pokémon GO est devenu l’un des titres les plus réussis. Après tout, il a su évoluer de toutes les manières possibles depuis sa création, offrant aux joueurs toutes sortes d’expériences plus qu’exceptionnelles. Non seulement il a inclus une bonne variété de Pokémon que nous pouvons ajouter à notre équipe sans aucun problème, mais il nous présente même un une bonne variété d’événements pour y accéder.

La nouvelle mise à jour de la société est liée à deux enquêtes permettant d’accéder au Pokémon Sneasel et Ho-Oh. Tout cela avec des événements à durée limitée qui nous offriront deux super Pokémon que nous pourrons ajouter à nos équipes et atteindre un excellent équilibre des pouvoirs. Que pouvons-nous faire pour les ajouter à notre équipe? Ensuite, nous vous disons les nouvelles.

Dans le cas de Sneasel, nous devrons simplement restez à l’écoute pour Pokémon GO le 30 janvier à partir de 8 heures du matin jusqu’à 10 heures du soir. Pendant ce temps, nous aurons à notre disposition une enquête limitée qui mettra en vedette Sneasel, que nous pourrons obtenir en accomplissant les tâches exclusives d’enquête sur le terrain de l’événement. Le meilleur? Que cela puisse apparaître dans sa version variocolor.

Au cas où vous voudriez vraiment avoir Ho-Oh, alors vous aimeriez peut-être le savoir vous aurez à partir du 26 janvier à partir de 10 heures du matin jusqu’au dimanche 7 février à 8 heures de l’après-midi. Cela fera partie d’une enquête à durée limitée liée à Team Go Rocket. Bien sûr, le tout dans Pokémon Go, disponible sur iOS et Android.