Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré le fait que seulement 2 semaines de 2020 se soient écoulées, il est déjà connu de multiples événements qui auront lieu dans Pokémon GO. Dans quelques jours aura lieu la journée communautaire de janvier. Niantic avait déjà anticipé le Community Day du mois suivant et a révélé aujourd’hui qu’il sera réalisé par le Pokémon Thorn et qu’il y aura beaucoup de bonus.

Nous parlons de Roselia, un Pokémon de type herbe et poison qui a fait ses débuts dans la génération III, avec la région de Hoenn. Comme d’habitude, le Pokémon présenté apparaît plus fréquemment lors de la journée communautaire, qui aura lieu cette fois le dimanche 7 février de 11h00 à 17h00 (heure de Mexico). ). De même, il y aura une forte probabilité de trouver Roselia sous sa forme brillante ou brillante.

Cela dit, si vous en obtenez 2, vous pouvez obtenir à la fois Roselia et Roserade sous leur forme brillante. Mais ce n’est pas tout, car si vous faites évoluer Roselia jusqu’à 2 heures après la fin de l’événement, vous pouvez obtenir une Roserade qui connaît l’attaque rapide Seed Seed (Bullet Seed) et l’attaque chargée de Meteorball (Weather Ball). Vous devez savoir que vous aurez besoin de 100 bonbons Roselia et d’une pierre Sinnoh.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Niantic prépare un événement mondial dans Pokémon GO pour célébrer les 25 ans de la franchise et pour que vous puissiez en faire partie.

Il y aura plus de bonus et de récompenses pendant la journée communautaire de février

Budew, la pré-étape de Roselia apparaîtra plus fréquemment dans 2K Eggs. Ce Pokémon évolue en Roselia après lui avoir offert 25 bonbons. Pendant l’événement, il y aura des tâches de recherche limitées et en les complétant, vous pourrez obtenir en récompense Sinnoh Stones, qui sera nécessaire pour faire évoluer Roselia.

Quelques bonus seront également activés lors de la journée communautaire. Il sera 4 fois plus rapide de faire éclore les œufs, puisque tous ceux des incubateurs n’auront besoin que d’un quart de la distance pour éclore. De plus, l’encens activé pendant la période durera 3 heures, donc avec 2 unités, vous pouvez couvrir tout l’événement.

Pour vous préparer, vous pouvez acheter une Community Day Box dans la boutique du jeu en échange de 1280 Pokécoins comprenant un Rapid Attack TM, 4 Encens, 4 Super Incubators et 30 Ultra Balls. Une enquête spéciale sera également disponible qui offrira des récompenses pour l’accomplissement des tâches et coûtera 1 USD. Cependant, vous pouvez le recevoir sans frais supplémentaires si vous achetez un billet pour l’événement Pokémon GO Tour: Kanto avant le 4 février à 1 h 59.

Image: Niantic

Êtes-vous excité pour la journée communautaire avec Roselia? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’un événement spécial a lieu pour préparer les joueurs à la célébration ultime du Pokémon GO Tour: Kanto et l’événement axé sur Sinnoh est en cours en ce moment.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source