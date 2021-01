Niantic rend hommage au rouge et au vert lors de l’événement Kanto, en présentant ce nouveau mécanicien.

2021 va être une année clé pour Pokémon: le 25e anniversaire de la série sera sans aucun doute accompagné d’une nouvelle importante que nous verrons (plus que probablement) fin février, mais depuis Niantic chauffent déjà les moteurs et annoncent leur hommage particulier à la première génération avec Pokemon aller. C’est le début de la Entraîneurs PNJ.

Jusqu’à présent, le free to play pour mobile nous avait permis de jouer contre d’autres personnes et aussi contre la Team GO Rocket, mais cela remplira bientôt la carte avec PNJ basés sur de vrais joueurs et leurs équipes. Lors de l’événement de Visite de Kanto – Seulement pendant cette période, semble-t-il – les fans les plus chanceux verront comment leurs personnages se déplaceront sur les écrans de milliers d’autres joueurs pour les défier dans un combat, tout comme dans les jeux de base de la série.

Vous pouvez participer en partageant votre personnage et votre équipement, mais le thème sera attribué Si vous voulez en faire partie, vous avez jusqu’au 11 janvier pour prendre part: Vous devez apporter sur Twitter une publication taguée avec PokemonGOTourContest où vous incluez une capture d’écran du jeu où vous pouvez voir la tenue de votre personnage et votre nom d’utilisateur, ainsi qu’une liste de trois Pokémon que vous souhaitez avoir dans votre équipe.

Il y a quelques Règles, car vous ne pouvez pas choisir des Pokémon légendaires (Zapdos, Moltres, Articuno, Mewtwo, Mew) ou Ditto; et on dit aussi qu’ils valoriseront positivement la créativité du personnage et le thème de l’équipe. Tous les joueurs, qu’ils aient ou non un pass spécial, pourront se battre contre les entraîneurs choisis lors de l’événement. Pour rappel, l’événement Unova est actuellement actif, où vous pourrez collecter de nombreux Pokémon de cinquième génération.

En savoir plus: Pokémon Go et Niantic.

