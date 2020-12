Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous le disions il y a quelques jours, Niantic préparait un grand événement pour célébrer dans Pokémon GO la prochaine sortie du film Pokémon: Secrets de la jungle, le 23e film d’animation de la série. Cet événement sera très spécial, car il présentera l’opportunité d’obtenir le Pokémon Celebi unique dans sa forme brillante ou variée et la bonne nouvelle est qu’il a déjà commencé et nous vous disons ce que vous devez faire pour terminer toutes les missions.

À partir d’aujourd’hui, 14 décembre, et jusqu’à la nuit du jeudi 17 décembre, les joueurs pourront participer à l’événement Les secrets de la jungle, qui offrira une ligne de recherche spéciale, dont la récompense la plus précieuse sera un Celebi brillant, qui peut être atteint en accomplissant toutes les missions. Heureusement, ces tâches ne seront pas du tout compliquées et pour un joueur qui est dans Pokémon GO depuis longtemps, ils peuvent même les accomplir en un peu plus d’une journée.

Au cours de cet événement, des Pokémon de type Herbe et Bug apparaîtront, qui font référence à ceux qui vivent dans la jungle qui apparaît dans le film Pokémon, qui sortira en 2021, et précisément les missions sont liées à la capture de Pokémon liés (comme l’explorateur Pikachu). et battre Team Rocket, qui participera également au film.

Dans le cas où vous l’avez manqué: de cette façon, vous pouvez réclamer Zarude dans Pokémon Sword & Shield.

Nous vous laissons la liste complète des 12 missions de la ligne de recherche spéciale A Shiny Distraction.

Ensemble de missions 1 sur 4

Transférez 10 Pokémon – 20 Ultra Balls Capturez 10 Pokémon de type herbe – Rencontrez Nuzleaf Evolve 3 Pokémon de type Grass – Rencontre Cotonee Terminez les 3 missions précédentes – Rencontrez Diglett, 500 Stardust et 1000 points d’expérience (XP)

Ensemble de missions 2 sur 4

Jouez 10 fois avec votre partenaire Pokémon – Pokocho Prenez un instantané d’un Pokémon de type herbe – Rencontre Combee Offrez des friandises à votre partenaire Pokémon 10 fois – Rencontre Cherubi Terminez les 3 missions précédentes – Rencontre Pinsir, 500 Stardust et 1000 XP

Ensemble de missions 3 sur 4

Vaincre Jessie ou James 4 fois – Maximum 5 Revive Frapper 5 grands lancers de courbe – Rencontrer Hoothoot Hatch 3 Eggs – Rencontrer Whimsicott Terminez les 3 missions précédentes – Rencontrez Vibrava, 500 Stardust et 1000 XP

Ensemble de missions 4 sur 4

Réclamer une récompense – Récompense de 500 XP – Récompense de réclamation de rencontre étrange – Rencontre Foongus Réclamer toutes les récompenses – Rencontre de célébrités brillantes, 500 Poussière d’étoiles et 1000 XP

Une chose que vous devez savoir est qu’il vous suffit de vous connecter au jeu pour que la ligne de recherche spéciale s’enregistre. Cela signifie que vous pouvez le terminer à tout moment, même après la fin de l’événement. Cependant, il est recommandé de les compléter pendant l’événement, car il sera plus facile d’attraper les Pokémon requis dans les missions ou de se battre avec Team Rocket, car nous nous souvenons qu’ils n’apparaissent généralement pas dans un ballon et qu’après l’événement, cela deviendra plus compliqué.

L’événement Secrets of the Jungle a déjà commencé dans Pokémon GO

Participerez-vous à cet événement? Avez-vous déjà Celebi brillant? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par le prochain film Pokémon, nous vous disons qu’il sortira en 2021 et il a déjà été confirmé qu’il aura un doublage pour l’Amérique latine. Nous vous laissons avec la bande-annonce promotionnelle ci-dessous.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

