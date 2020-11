Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Niantic continue de tester pour améliorer Pokémon GO et offrir de meilleures options à sa communauté, surtout maintenant qu’il n’est pas recommandé de sortir en raison de la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi vous avez déjà activé le test d’échange à distance.

Selon Niantic, du 12 au 16 novembre, les entraîneurs de Pokémon GO auront l’occasion d’essayer des métiers à distance. Comme vous le savez, vous ne pouvez normalement échanger qu’avec des joueurs proches de vous, mais avec ce changement, la plage de distance a considérablement augmenté.

Une publication de Pokémon GO en coréen garantit que la distance maximale est d’un rayon de 12 kilomètres. Ainsi, vous aurez l’occasion d’échanger avec des amis qui vivent près de chez vous, mais oubliez de profiter de l’option avec des personnes d’autres villes ou pays.

Nous réitérons que cette option sera disponible pour une durée limitée. Ceci étant donné que Niantic veut explorer son fonctionnement pour voir s’il l’implémente ou s’il doit apporter des modifications.

Pourquoi les échanges sont-ils limités dans Pokémon GO?

Maintenant, la question est, pourquoi Niantic met-il une limite de distance sur les échanges? L’entreprise n’a pas expliqué. Cependant, la raison n’est pas très difficile à deviner.

Le fait est que l’activation des échanges mondiaux longue distance rendrait relativement facile l’achat et la vente de Pokémon rares. Ainsi, il est très probable que l’entreprise veuille éviter cela et restreint donc les opportunités d’échange.

Et pour vous, que pensez-vous des échanges à distance?

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce que ce jeu propose et ce qui s’est passé dans son monde en cliquant ici.

