La société Pokemon met en œuvre de nouvelles mesures pour lutter contre les Pokémon piratés dans Pokemon Home. La société a publié un nouvel avis dans l’application qui a reconnu le problème et a annoncé qu’elle prenait des mesures pour «remédier à la présence de ces Pokémon modifiés».

« Il est venu à notre attention que certains utilisateurs ont déposé des Pokémon avec des attributs modifiés sur Pokemon Home, ce qui a fait fonctionner l’application d’une manière qui n’était pas prévue », commence la notification. « En réponse, nous aborderons la présence de ces Pokémon modifiés dans Pokemon Home. »

L’avis ne donne pas plus de détails sur les mesures anti-triche qui sont mises en œuvre pour lutter contre ce problème, mais il note que le Pokémon référencé ne peut pas être obtenu via les fonctionnalités de trading de Home, il semble donc qu’il n’y ait aucun risque d’obtenir ces derniers piratés par inadvertance. monstres d’autres joueurs.

La version mobile de Pokemon Home a récemment reçu une mise à jour 1.2.1, qui a mis en œuvre de nombreuses améliorations de la qualité de vie. Plus particulièrement, les utilisateurs peuvent désormais déposer plusieurs Pokémon à la fois dans la Wonder Box, et les filtres de recherche du GTS ont été améliorés. La fonction Battle Data affiche également les natures les plus couramment utilisées, les objets détenus et d’autres détails pour le Pokémon de premier rang dans les compétitions en ligne.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon, un autre événement Max Raid est actuellement en cours dans Pokemon Sword and Shield. Jusqu’au 31 août, des Pokémon terrestres et aquatiques comme Gastrodon, Milotic, Quagsire et Gigantamax Drednaw et Sandaconda apparaîtront plus fréquemment dans les tanières Max Raid. Les joueurs d’épée et de bouclier peuvent désormais réclamer un Porygon2 gratuit jusqu’au 31 août.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Les meilleurs nouveaux jeux sortant sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 août 2020Les guerres sanglantes des entreprises qui préparent le terrain pour Cyberpunk 2077 – Cyberpunk LoreZack Snyder’s Justice League Teaser Trailer Breakdown7 Moments les plus fous de la série Black Ops Woman 1984 Nouvelle répartition de la bande-annonce – 12 choses à savoirTop nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 août 2020Le mystère le plus sombre des Sims: le sort de son plus célèbre Sim | LorescapeApex Legends Rampart Guide: Capacités et comment utiliser la nouvelle légendeLes moments les plus mortels de la saison 2 de Rick et Morty! Listes de souhaits de lancement de la programmation de la PS5 et de la série X | Generation NextHitman 3 sur Epic Games Store, Call Of Duty Cold War confirmé et utilisations PS5 DualSense | Enregistrer la revue vidéo StateBattletoads

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Pokemon Presents – Nouveau Pokemon Snap, Pokemon Go, Pokemon Smile et plus

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.