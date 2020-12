Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous avez grandi en jouant à Pokémon, il est probable que vous soyez déjà un individu avec un emploi stable et que vous aimez vous chouchouter avec des goûts différents. Si vous cherchez le prochain à dépenser, vous êtes intéressé à connaître cette réplique coûteuse d’un Pokéball.

The Wand Company a annoncé que pour célébrer le prochain Pokémon Day – le 27 février 2020 – ils lanceraient une réplique d’un Pokéball. C’est un produit qui coûtera 100 $ US et qui vous laissera vous sentir comme un entraîneur de Pokémon.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ils lancent des masques Pokémon, bien que nous ne leur recommandons pas de prendre soin de vous

Quelque chose qui attirera l’attention des fans de Pokémon, c’est que The Wand Company a travaillé en étroite collaboration avec The Pokémon Company pour fabriquer ce produit. Vous pouvez donc être sûr qu’il a les mesures qu’un Pokéball aurait dans la vraie vie.

«Nous avons conçu le Pokéball en utilisant toutes les références disponibles et avons suivi les conseils et les conseils de The Pokémon Company International. Les dimensions, la couleur, la taille et le poids des Pokéballs ont été officiellement approuvés par Pokémon », a confirmé The Wand Company.

La réplique de Pokéball est en métal et possède des capteurs de proximité et tactiles qui permettent à une lumière de briller en son centre. Une autre raison pour laquelle il est si attrayant est qu’il est livré dans une boîte de collection élégante, qui est numérotée pour confirmer le statut de son objet de collection.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Ne lancez la Pokéball à personne

Sans aucun doute, vous serez probablement tenté d’acheter ce Pokéball pour le lancer. Après tout, dans les jeux et les animes, nous avons vu d’innombrables entraîneurs lancer ces objets pour attraper des Pokémon.

Cela dit, sur son site officiel The Wade Company vous demande de ne pas lancer votre Pokéball. Ce qui précède, car cela pourrait endommager l’objet et même blesser quelqu’un.

Trouver: Le sorcier Uri Geller autorise Nintendo à utiliser Kadabra dans les cartes Pokémon

«Ce Pokéball ne doit jamais être lancé. Ce Pokéball n’est pas un jouet; Il s’agit d’un objet de collection conçu uniquement pour l’affichage. Il a une finition haut de gamme, est en métal et doit être traité avec soin. Lancer un Pokéball fera mal et pourrait blesser quelqu’un », a-t-il expliqué.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cet objet de collection? Souhaitez-vous l’avoir? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur les Pokémon.