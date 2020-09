Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon Masters, le jeu mobile développé par DeNA, a reçu une nouvelle mise à jour qui en a fait Pokémon Masters EX. La société Pokémon a célébré son lancement avec un hashtag spécial, qui se prêtait à des interprétations à double sens, et la communauté était impitoyable. En conséquence, il est devenu viral avec des tas de blagues et de blagues à ce sujet.

Le fait est que The Pokémon Company a invité les utilisateurs à utiliser le hashtag # PokémonMastersEX, qui déverrouille un emoji rouge spécial sur Twitter. Jusqu’ici tout va bien et vous ne remarquez pas qu’il y a quelque chose d’extraordinaire. Cependant, les choses changent lorsque nous voyons le hashtag en minuscules (# pokémonmastersex) et il peut être lu comme s’il disait « Pokémon Master Sex » qui peut être interprété comme « Pokémon Master Sex » en espagnol.

Le 6 ★ EX Sync Pair Poll Rally est en direct! Votez pour décider quelle paire de synchronisation éligible obtiendra 6 ★ EX débloqué! 1. Suivez @PokemonMasters.

2. Publiez sur Twitter avec les deux hashtags indiqués. L’événement se termine le 6 septembre à 22 h 59. PDT. Détails: https: //t.co/LYvawm6QkT

#PokemonMastersEX pic.twitter.com/VVd9z0yfIZ – Pokémon Masters EX (@PokemonMasters) 1er septembre 2020

Comme vous pouvez l’imaginer, la communauté a pris note de cela et a libéré sa créativité, en faisant des blagues allant du drôle à ce que certains pourraient considérer comme vulgaire. Au moment d’écrire ces lignes, il y a eu plus de 83000 tweets créés avec ce post et d’après ce que nous voyons, la plupart d’entre eux sont des blagues à double sens.

La conscience de celui qui crée les hashtags dans Nintendo lui disant de tout mettre en minuscules #pokemonmastersex pic.twitter.com/9SVWi4C4Xm – Js✞idk (@J_stidk) 1 septembre 2020

Un très mauvais choix de titre et de hashtag 😂 # pokemonmastersex pic.twitter.com/NCQtHJ0Bor – 🐨 Dannai De Leon 🌟 (@DannaiCosplay) 1 septembre 2020

quel génie a inventé le hashtag #pokemonmastersex pic.twitter.com/IeN1aVRAlG – Dunkena (@_Dunkena) 1 septembre 2020

La personne qui a créé le hashtag #pokemonmastersex pic.twitter.com/fzb9rNOjhp – Brian S.Espíndola (@Estenoes_Brian) 1 septembre 2020

Pour le moment, The Pokémon Company n’a pas commenté la question. Il sera intéressant de voir si c’est quelque chose d’amusant pour les gens dans leurs bureaux ou s’ils sont contrariés qu’ils soient devenus viraux pour les mauvaises raisons.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette situation? Avez-vous été témoin d’un autre échec de cette ampleur? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon Masters est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.