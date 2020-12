Cela fait quelque temps que les joueurs de Pokémon Masters EX Ils parcourent l’île artificielle de Passio, où se déroule cette aventure qui réunit les meilleures stars de cet univers de créatures de poche. Et en parlant d’étoiles, maintenant le inclusion d’un nouveau personnage très spécial, ce que nous n’avons pas vu dans les jeux dans lesquels tout était noir ou blanc (bien qu’il ait été montré plus tard qu’en réalité tout n’est pas si extrême). Il est temps de rejoindre un nouveau duo dans notre équipe, pour devenir les meilleurs coachs de l’île!

N arrivera avec Zekrom dans Pokémon Masters EX

Zekrom est l’un des Pokémon légendaires qui vient de la région new-yorkaise d’Unova, où il semble que tout soit noir ou blanc. Ainsi, cette créature rejoindra prochainement Pokémon Masters EX, mais elle ne le fera pas seule, puisqu’elle sera accompagnée de son entraîneur (bien qu’il n’aime pas exactement ce mot), le N plus que connu. Ainsi, un nouveau duo arrivera. dans peu de temps à ce titre mobile qui, bien qu’il n’ait pas été un succès comme Pokémon GO l’était, maintient une base de joueurs qui, mission après mission, continuent d’explorer un peu plus dans l’histoire de la saga principale de cette franchise, puisque le titre mobile prend la peine de suivre autant que possible ce qui est considéré comme canon. Et quel jour arriveront-ils? Eh bien, la date a été révélée, à la fin du trailer, et c’est le 23 décembre 2020. Il n’y a presque rien à attendre!

De cette façon, il est clair pour nous que les responsables de Pokémon Masters EX continuent de travailler pour ajouter du nouveau contenu dont chaque joueur peut profiter. Et vous, avez-vous déjà visité cette île artificielle de Passio?

