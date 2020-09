Le «gacha» de DeNA a généré près de 23 millions de téléchargements et 75 millions de dollars la première année.

Récemment, Pokémon Masters a célébré son premier anniversaire avec une mise à jour majeure du contenu – la plus importante à ce jour, a indiqué la propre équipe de DeNA – qui a même changé le nom du jeu en Pokémon Masters EX. Au cas où vous vous demanderiez comment ce free-to-play s’est comporté au cours de sa première année de disponibilité, la société d’analyse Sensor Tower publie un rapport dans lequel nous pouvons vérifier qu’en fait, il a été assez réussi.

On parle, plus spécifiquement, de 22,7 millions de téléchargements fait à travers les versions combinées iOS et Android; et un revenu d’environ 75 millions de dollars qui pâle avant les 3,9 milliards que Pokémon GO a générés à ce jour … mais plus que suffisant pour placer Masters EX dans le deuxième poste des Pokémon les plus réussis pour les téléphones mobiles. En fait, il repose confortablement sur Pokémon Duel (14M) qui se classe troisième avec une marge beaucoup plus étroite sur les suivants.

Les sources de la Sensor Tower classent Pokémon Masters « 13e au classement général en termes de dépenses des joueurs pour le jeu. sous-genre RPG d’équipe au cours de sa première année, entre Final Fantasy Brave Exvius de Square Enix au numéro 12 et King’s Raid de Vespa à 14 ans. En termes de téléchargements, il se classe deuxième au monde, juste derrière Raid: Shadow Legends of Plarium à la première place. «

À la surprise de personne Japon C’est le pays qui a généré le plus d’argent pour les jeux d’argent à ce jour (39,3 millions, ce qui représente 52,7% du total) suivi des États-Unis (17,5 millions, 23,5%) et de Hong Kong (3,2 millions, soit 4,3%). Pour rappel, Pokémon Masters EX comprend un nouveau mode de jeu où les joueurs peuvent défier le haut commandement et les champions de différentes régions, ainsi que mettre à niveau leurs partenaires Comp à six étoiles et débloquer de nouvelles tenues optionnelles pour les entraîneurs.

En savoir plus: Pokémon Masters EX et DeNA.

