Si l’on parle des licences de jeux vidéo les plus connues, l’un des noms qui me vient à l’esprit est, sans aucun doute, celui de Pokémon. Après tout, cette licence est très présente dans le monde des jeux vidéo depuis des années, nous offrant pas seulement des jeux de la saga principale, mais aussi des spin-offs et même une série devenue une référence.

Mais l’équipe réserve encore de grandes surprises aux joueurs, comme le montre le logo avec lequel célébrera le 25e anniversaire de la licence en 2021. Et même si pour le moment il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas, nous savons que de grands changements sont à venir et que, comme l’entreprise nous a encouragés, nous devons être très attentifs à ce qu’ils disent.

Pour le moment, nous n’avons pas de date précise pour ce grand événement, mais il se déroulera tout au long de 2021. Mais oui, le protagoniste principal, comment pourrait-il en être autrement, est l’unique Pikachu. Quelle grande nouvelle allez-vous nous présenter? Pour le moment, nous serons très attentifs à ce qui peut arriver pendant que nous vivons de grandes aventures avec le projet actuel de l’entreprise.

Actuellement Épée et bouclier Pokémon sont très présents sur Nintendo Switch. L’œuvre a récemment sorti son deuxième DLC où elle nous conduit à découvrir un grand mystère et un légendaire imposant qui vous laisse sans voix à la fois avec sa puissance et avec son design inégalé. Tout cela dans l’une des exclusivités les plus appréciées des joueurs sur console hybride.