Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 12h40

Comme vous le savez peut-être, 2021 marque le 25e anniversaire de Pokémon. La série qui a débuté en 1996 a plusieurs événements et célébrations prévus pour cette année. Bien que pour le moment, il reste encore beaucoup d’inconnus sur les plans préparés par The Pokémon Company, Aujourd’hui, une petite vidéo est sortie, centrée sur l’histoire et la nostalgie de cette série.

Le court-métrage est réalisé par un Pokéball, qui parcourt l’histoire de la série, alors qu’il est accompagné de consoles, de figurines et de cartes Pokémon. La vidéo est assez nostalgique, au point de montrer un épisode de l’anime, mais il a une surprise intéressante à la fin.

C’est vrai, comme déjà mentionné, Katy Perry, la chanteuse pop, aura une collaboration avec Pokémon. Cependant, pour le moment, il n’y a plus d’informations sur cet événement. La société Pokémon parvient toujours à fournir des vidéos incroyables sur Pokémon, qu’il s’agisse de publicités d’action en direct pour promouvoir un jeu ou de séries comme Pokémon Origins and Generations, et cette occasion n’a pas fait exception. Vous pouvez en savoir plus sur le 25e anniversaire de la série ici.

Via: Pokémon

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.