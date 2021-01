Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon est actuellement l’une des franchises de divertissement les plus importantes et les plus réussies au monde. La saga aura bientôt 25 ans, donc The Pokémon Company a déjà des plans et plusieurs projets en cours pour célébrer en grand avec tous les fans de la série.

En novembre 2020, les premiers détails des célébrations ont été révélés, comme un logo spécial, ainsi que l’arrivée d’annonces importantes et de surprises pour cette année. La société Pokémon a déjà commencé avec la célébration de l’anniversaire, elle a donc ouvert aujourd’hui un site spécial dédié à toute la franchise.

Pour lancer la fête du 25e anniversaire, la société a également partagé une vidéo qui sera très attrayante pour les fans de Pokémon de tous âges, car elle fait référence à divers arcs de la série. Aussi, une collaboration avec la chanteuse Katy Perry se confirme.

Trouver: les fans jouent à Pokémon Red sur l’avatar d’un utilisateur de Twitter

Les célébrations des 25 ans de Pokémon ont commencé avec plusieurs surprises

Le nouveau site de franchise invite tous les fans de la série à se joindre aux célébrations d’anniversaire. La société Pokémon a confirmé qu’elle s’était associée à Katy Perry pour apporter une touche musicale aux festivités. Cette collaboration sera dévoilée officiellement prochainement.

D’autre part, la société a déclaré que chaque mois, nous visiterons les différentes régions de l’univers Pokémon. Cela commencera en mars avec Galar, mais pour l’instant, on ne sait pas ce qu’il veut dire ni quels sont les plans de The Pokémon Company.

Les festivités seront également accompagnées de produits officiels d’anniversaire, d’événements, de promotions et d’autres surprises qui seront révélées tout au long de 2021. La vidéo spéciale revoit l’histoire de la saga à travers ses jeux, jouets, TCG et plus de produits.

La société Pokémon a des plans qui incluent des événements musicaux, une collection spéciale de cartes pour le TCG, des produits limités, et beaucoup s’attendent à ce que de nouveaux titres de la série soient également annoncés. Voici la vidéo anniversaire:

Prenez vos vélos, entraîneurs: tout au long de l’année, nous revisitons les régions qui nous ont fait découvrir les Pokémon que nous connaissons et aimons. Quelle est votre région préférée? # Pokemon25 – Pokémon (@Pokemon) 13 janvier 2021

Je dois adorer ce nouveau sentiment de booster. J’espère que vos classeurs sont prêts pour les collections spéciales sur le thème du 25e anniversaire à venir au #PokemonTCG cette année, Formateurs! # Pokemon25 pic.twitter.com/CXRHCa02KE – Pokémon (@Pokemon) 13 janvier 2021

Le #PokemonCenter est une étape importante le long du parcours de tout formateur. Cette année, les entraîneurs américains et canadiens peuvent s’attendre à une variété de produits sur le thème du 25e anniversaire – y compris une planche à roulettes en édition limitée par nul autre que Bear Walker! pic.twitter.com/QNZmvoaVvH – Pokémon (@Pokemon) 13 janvier 2021

Pour l’instant, il n’y a pas d’autres détails sur les célébrations et les annonces que The Pokémon Company prépare, mais il est presque un fait que dans les semaines à venir, nous en saurons plus d’informations.

Dans le cas où vous l’avez manqué: fan vendra une collection coûteuse de cartes Pokémon pour payer son diplôme universitaire

Bien que nous en sachions plus sur le 25e anniversaire de Pokémon, nous vous recommandons de visiter cette page pour toutes les actualités liées à la franchise.