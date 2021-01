Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon est une franchise bien connue dans le domaine des jeux vidéo pour permettre aux joueurs de collectionner des créatures fantastiques. Bien que la majorité des utilisateurs jouent à ces titres de la bonne manière, il y en a d’autres qui commettent des astuces ou des astuces pour modifier les informations de leur jeu et obtenir des Pokémon par des moyens non légitimes. Game Freak est conscient de cela et avec les nouvelles livraisons, Pokémon Sword & Shield a intensifié les mesures contre les tricheurs et a déjà annoncé qu’une nouvelle vague d’interdiction est à venir.

La société Pokémon a publié un avis (via Serebii) dans lequel elle signale que certains joueurs utilisent des données modifiées et que d’autres causent des problèmes qui affectent le fonctionnement des jeux ou des applications pour d’autres utilisateurs.

Selon les informations, afin d’éviter ces désagréments pour les autres joueurs, la société lancera une nouvelle vague de bannissements ou de suspensions qui ciblera tous les utilisateurs qui ont modifié leur fichier de sauvegarde, puisque ces individus Ils enfreindraient la section Conditions d’utilisation qui interdit la modification de la sauvegarde.

Les joueurs perdront l’accès aux fonctionnalités Pokémon Sword & Shield et Pokémon HOME

La société Pokémon ne le dit pas explicitement, mais dans la modification du fichier ou la sauvegarde des informations, il y a l’ajout de Pokémon au jeu que le joueur n’a pas légitimement capturé dans sa session de jeu.

En conséquence, les utilisateurs concernés n’auront plus accès au jeu en ligne dans Pokémon Sword & Shield, et certaines fonctionnalités de Pokémon HOME, telles que l’échange de Pokémon, seront restreintes ou le service sera entièrement désactivé.

De même, il est expliqué que les bannières peuvent être temporaires ou permanentes sans droit de recevoir des remboursements, le tout conformément aux responsabilités de l’utilisateur indiquées dans les Conditions d’utilisation. La société Pokémon informe également que ces mesures seront appliquées régulièrement et que d’autres peuvent être appliquées si nécessaire.

Que pensez-vous des mesures Game Freak? Les considérez-vous justes? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de Pokémon, les prochaines semaines pourraient être très excitantes pour vous, car la franchise célébrera son 25e anniversaire en février et The Pokémon Company prévoit de célébrer avec de nombreuses annonces importantes. En fait, cela a déjà commencé, car il a révélé plus de détails sur New Pokémon Snap. Il a déjà anticipé une collaboration avec la chanteuse Katy Perry et des rumeurs suggèrent qu’un Pokémon Direct aura lieu prochainement dans lequel un remake attendu pourrait être révélé. D’autre part, Niantic célébrera dans Pokémon GO un événement mondial qui accueillera de nombreux Pokémon Kanto spéciaux.

Pokémon Sword & Shield est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet en visitant cette page ou en consultant notre avis écrit. Sur cette autre page, vous trouverez plus d’actualités sur Pokémon HOME.

