Il y a six mois, The Pokémon Company avait sa propre présentation numérique appelée Pokémon Presents pour présenter certains des nouveaux titres que la société avait préparés pour nous. Dans cette présentation, nous avons pu voir des titres déjà sur le marché tels que Pokémon Café Mix ou Pokémon Smile, ainsi que des titres qui ne sont pas encore mis en vente, comme New Pokémon Snap ou Pokémon UNITE. De ce dernier, nous connaissons encore peu de données, bien que néanmoins, Pokémon UNITE petit à petit on en sait plus.

La bêta fermée de Pokémon UNITE en Chine pour bien commencer l’année

Pokémon UNITE était l’une des grandes surprises de ce Pokémon Presents, et c’est que personne ne s’attendait à un Pokémon MOBA, qui est développé par le géant chinois Studios Tencent et TiMi. Et encore plus surprenant, c’était de savoir que ce titre sera publié pour Nintendo Switch et les appareils intelligents et aura un jeu croisé entre les deux plates-formes. Comme nous l’avons dit, nous en savons peu sur ce titre. Cependant, aujourd’hui, nous savons que Tencent, TiMi Studios et The Pokémon Company ont prévu de lancer un Bêta fermée en Chine pour janvier 2021. Pour l’instant, cette bêta sera exclusive au géant asiatique, donc pour le moment, rien ne prouve qu’elle se déroule dans d’autres territoires.

