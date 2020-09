Le jeu vidéo, qui apparaîtra sur les consoles PlayStation et également sur PC, devait être mis en vente cette année.

Les garçons de Le laboratoire Ember Ils ont annoncé ce matin qu’ils reportaient Kena: Bridge of Spirits, leur production la plus attendue, à l’année prochaine. Les motifs? Ils les ont expliqués dans un communiqué publié via leur compte Twitter.

« L’équipe est submergée et dépassée par la réponse positive et le soutien que reçoit notre jeu vidéo Kena: Bridge of Spirits », commentent leurs porte-parole. « Vos paroles aimables et l’excitation entourant le jeu ont été un grande inspiration pour l’équipe. «

Il nous semble que c’est le meilleur pour le jeu et pour l’équipe«Cette année nous a apporté de nombreux défis et notre transition vers le travail forcé à domicile a entraîné un ralentissement beaucoup plus important du développement que prévu», confessent-ils. «Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement de Kena: Bridge of Spirits jusqu’en 2021, au cours de son premier trimestre. Nous n’avons pas pris cette décision à la légèreMais il nous semble que c’est le meilleur pour le jeu et aussi le meilleur pour l’équipe. «

« Nous allons utiliser tout cela temps supplémentaire pour donner au jeu vidéo le niveau de polissage qu’il mérite, et pour vous offrir une expérience à la hauteur de votre vision et de vos attentes », disent-ils.« Nous continuerons à avoir l’intention de partager davantage sur Kena dans les mois à venir, et de vous offrir un grande expérience au début de l’année prochaine. «

Le jeu vidéo, il faut le rappeler, a été annoncé cet été comme l’une des grandes revendications de la PS5 dans la présentation de son catalogue même si, oui, il apparaîtra également sur PC et PS4. Ils ont, en fait, même reçu un message de soutien de Shuhei Yoshida lui-même sur Twitter, leur disant de « prendre votre temps ».

En savoir plus: Kena: Bridge of Spirits et Ember Lab.

