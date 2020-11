Le nouveau portail nous amène 20 ans à l’avance, ce qui complique tout davantage.

L’une des sagas les plus incroyables qui aient été créées est probablement celle de Portal. Les jeux de puzzles de Soupape ont été un succès auprès de la presse spécialisée et des utilisateurs, et même aujourd’hui de nombreux acteurs suivent jouir de ces jeux. Maintenant, certains fans ont annoncé qu’ils publieraient Portal Reloaded, un nouveau jeu qui utilise Portal 2 comme base et qui introduit nouvelles intéressantes.

Comme vous le saurez si vous avez joué, dans Portal, nous pouvons créer des portes avec notre appareil et effectuer combinaisons pour relever les défis. Il existe deux types: bleu et orange, qui se complètent et fonctionnent comme des passages vers d’autres zones de la carte. Nous pouvons tirer partout où nous voulons localiser lesdites portes. Eh bien, Portal Reloaded introduit un troisième porte, rectangulaire et verte, mais son utilité vous impressionnera.

Cette nouvelle porte vous emmène au futur, plus précisément 20 ans après l’action qui se déroule à ce moment-là. Si certaines des énigmes du portail se compliquent déjà, cette variante augmenter la difficulté significativement. Portal Reloaded présente 25 nouvelles missions et le 19 avril 2021 sur Steam.

À cette date se tiendra juste dix ans dès la sortie de Portal 2, ce sera donc un bel hommage au classique Valve. L’amour du jeu est tel qu’il est devenu un produit LEGO. Son impact sur les jeux vidéo toujours valide aujourd’hui et sa qualité lui a valu une place dans certains tops que nous avons fabriqués en Jeux 3D, comme onze jeux vidéo qui font un grand usage de la physique.

En savoir plus: Portal, Portal 2, Valve, Steam, Mod et Portal Reloaded.

