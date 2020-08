Les joueurs ont récemment eu l’occasion de voter sur le Pokémon qu’ils voulaient voir apparaître dans les deux prochains événements de la Journée communautaire Pokemon Go – les vainqueurs étaient Porygon et Charmander.

Le sondage a été initialement publié sur la page Twitter officielle de Pokemon Go et se situait entre quatre Pokémon emblématiques de la génération 1: Charmander, Porygon, Caterpie et Grimer.

🗳️ Formateurs, il est temps de voter! 🗳️ Les deux Pokémon avec le plus de votes seront les Pokémon en vedette pour nos deux prochains événements de la Journée communautaire! #PokemonGOCommunityDay – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 23 août 2020

Après presque 1 million de votes, il y avait deux gagnants clairs – Porygon à lui seul a récolté plus de la moitié des voix.

Niantic n’a pas tardé à annoncer que Porygon, le Pokémon avec le plus de votes au total, serait disponible pour attraper lors de la journée communautaire de septembre, tandis que Charmander, qui est arrivé en deuxième place, ferait une apparition le mois suivant.

Les votes sont arrivés! Ces Pokémon ont remporté le plus de votes lors de notre sondage Twitter de la Journée de la communauté et seront présentés dans nos prochains événements #PokemonGOCommunityDay de septembre et octobre! Merci d'avoir voté, formateurs! pic.twitter.com/UsL9TJTSPw

– Pokémon GO (@PokemonGoApp) 24 août 2020

Comme indiqué sur Reddit, les dates des événements de la Journée communautaire Pokemon Go de septembre et d’octobre sont respectivement le 20 septembre et le 17 octobre (sauf indication contraire dans la période précédant lesdites dates).

Cependant, les fans sont légèrement préoccupés par ce dernier événement, notant que Charmander avec Dragon Breath n’est pas viable pour les personnes qui souhaitent utiliser les deux Mega Evolutions de Charizard.

En conséquence, les joueurs espèrent qu’il y aura une chance pendant cette journée communautaire – ou la prochaine Charmander – d’attraper un petit garçon de feu avec accès à Blast Burn, rendant le Fire / Flying Mega Charizard Y réellement viable dans les combats compétitifs ( Dragon Breath n’est bon que pour Mega Charizard X, qui est de type demi-dragon).

Ceci est particulièrement important une fois que vous considérez le fait que Niantic a annoncé son attention de prendre son temps avec la mise en œuvre de Mega Evolutions afin de les faire correctement. Même s’ils ont «raison», rendre l’un des Pokémon les plus emblématiques de tous les temps inutilisable ne fonctionnera probablement pas particulièrement bien.

Dans le même ordre d’idées, une récente étude de données suggère que Pokemon Go pourrait bénéficier d’un service d’abonnement payant dans un proche avenir. Pendant ce temps, un concepteur d’interface utilisateur principal de Creatures Inc a contacté les fans ce week-end afin de discuter des améliorations potentielles pour les futurs jeux Pokemon.