FYQD promet que les joueurs de son prologue sur Xbox recevront une réduction dans le jeu final.

Bright Memory: Infinite est l’un des titres les plus marquants du futur catalogue Xbox. Nous parlons d’un jeu de tir futuriste avec éléments hack and slash, développé par une seule personne dans le cadre de FYQD Studio. Un jeu qui a également déjà un prologue, appelé ‘Bright Memory’ à sécher, qui est disponible sur PC et Xbox Series X à un prix réduit. Maintenant quiconque achète le prologue sur PC lors de votre accès anticipé actuel, recevra gratuitement Infinite quand il atteint les magasins, quelque chose qui ne se produit pas sur la console Microsoft.

Et cela a une raison. Sur Twitter, c’est pareil créateur de Bright Memory Il a contacté notre collègue Toni Piedrabuena pour clarifier les raisons de cette différence de politique. Et cela est dû à quelque chose d’aussi simple que récompense à ceux qui ont soutenu le projet dans sa phase initiale de accès anticipé pour PC. Quelque chose qui ne se produit pas sur Xbox puisque, en fait, FYQD n’avait pas l’intention d’apporter le prologue à la console. C’est Microsoft qui a insisté pour étendre sa plateforme:

Microsoft a proposé de faire le travail d’adaptation gratuitement FYQD Studio“Après l’annonce de Bright Memory: Infinite sur Inside Xbox [de mayo], Microsoft nous a invités à intégrer Bright Memory 1.0 à XSX. J’ai en fait refusé la demande au début, mais Microsoft a proposé de faire le travail d’adaptation gratuitement, et il pouvait difficilement refuser cette invitation. Je suis donc très reconnaissant envers Microsoft », déclare le créateur du jeu. En cela, comme nous l’avons déjà mentionné, la différence réside dans l’accès anticipé, où FYQD indique clairement que Xbox Series X Bright Memory représente une version finale du jeu.

La version Xbox, bien que sa durée soit courte, n’est pas un accès anticipé FYQD Studio“Puisque nous faisons un accès anticipé sur Steam et GOG, nous avons dû prendre la décision de l’offrir [Infinite] libre. Pour version xbox, même si sa durée est courte, ce n’est pas un accès anticipé“A cela, ajoute-t-il dans un autre tweet que” après avoir vu tant de gens dire que la version Xbox est trop courte, nous, l’éditeur, nous nous sommes réunis et avons décidé ceci: les joueurs qui achètent Bright Memory sur Xbox Series X et S recevront une remise spéciale sur Bright Memory: Infinite quand il est publié. “

Donc, même si le jeu complet ne sera pas offert gratuitement sur Xbox Series X et S, comme c’est le cas sur PC, les joueurs sur console bénéficieront d’une réduction au moment de son obtention, à défaut de déterminer son montant. Mais pour le moment, le jeu disponible est ce prologue d’ouverture nous parlons, et dans son analyse de Bright Memory, Toni vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette proposition intéressante. De même, et enfin, nous vous invitons à revoir notre analyse de la Xbox Series X et S avec toutes les informations sur les consoles.

En savoir plus sur: Bright Memory, Bright Memory: Infinite, FYQD-Studio, Xbox Series X et Xbox Series S.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');