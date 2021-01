Mario Kart 8 est l’un des jeux les plus réussis en Nintendo Switch. Le titre de course GranN, dans sa version améliorée de la WiiU, apporte une myriade de contenus sous forme de pistes et de personnages, ainsi qu’un mode en ligne terriblement amusant, avec des amis ou seul.

Étant l’un des titres les plus populaires sur les plateformes de streaming, que ce soit par les speedrunners ou ceux qui se consacrent à la compétition, ce n’était qu’une question de temps avant que des idées folles ne surgissent pour jouer à Mario Kart 8. La dernière des «inventions» a avait Mike choi, un utilisateur qui n’a utilisé ni plus ni moins qu’un vélo d’exercice et l’anneau de Anneau pour… jouer à Mario Kart!

Une façon plus qu’originale de profiter du titre de Commutateur, sans aucun doute, mais avec lequel on peut aussi faire du sport. Bien sûr, la réalisation, pour l’appeler en quelque sorte, a été capturée sur vidéo. Comme le montre Mike, les pédales de vélo sont utilisées pour gagner de la vitesse. L’anneau Ring-Fit, quant à lui et comme vous l’imaginez peut-être déjà, fait office de volant et auquel le Joycon.

Il ne fait aucun doute que si on prend en compte qu’en pédalant plus vite on gagnera en vitesse, mais en même temps il faut être conscient de tourner le Ring-Fit et d’appuyer sur les boutons, on arrivera complètement épuisé à la fin du championnat, soit en le mode hors ligne sans parler de la variante en ligne.

Avec quatre ans derrière lui, Mario Kart 8 continue d’être l’une des excuses idéales pour se procurer Commutateur Nintendo. Les rumeurs les plus récentes suggèrent que la société japonaise travaillerait déjà sur la nouvelle livraison de la marque, mais pour l’instant, les Japonais ne l’ont pas commentée. Nul doute que, comme d’habitude pour la marque, nous profiterons de nombreuses nouveautés jouables qui feront monter en flèche le gameplay et les ventes de la console.