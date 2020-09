Prolétariat

Spellbreak est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et la boutique Epic Games, et c’est un autre jeu Battle Royale mais avec de la magie plutôt que des armes à feu. Il y a beaucoup de gens qui ont anticipé ce jeu, mais il y a aussi ceux qui lui donnent simplement un coup d’œil grâce à son free-to-play. Et, qu’ils soient enthousiastes ou simplement en voyant de quoi il s’agit, tout le monde se demande: pourquoi Solos et Duos sont-ils verrouillés?

Le jeu croisé et la progression croisée sont inclus dans Spellbreak au lancement. Cela signifie que vous pouvez jouer avec des amis sur d’autres systèmes, ce qui est une fonctionnalité toujours fantastique et que les développeurs veulent devenir la norme dans tous les jeux multijoueurs.

Alors que le jeu croisé et la progression croisée sont tous deux des outils fantastiques, Squads est tout ce qui peut être joué pour le moment car les solos et les duos sont verrouillés.

Pourquoi Solos est-il verrouillé dans Spellbreak?

Solos est verrouillé dans Spellbreak au lancement.

Les Duos et les Solos sont verrouillés dans Spellbreak au lancement car les développeurs veulent une version fluide.

Cette explication officielle a été fournie sur Reddit en réponse à la question d’un fan pour savoir pourquoi. Malheureusement, on ne sait pas quand les modes deviendront jouables.

On dit que les solos et les duos seront ajoutés «très bientôt», mais c’est une vague promesse qui pourrait arriver ce week-end ou la semaine prochaine.

@PlaySpellbreak J’ai enfin pu jouer à Spellbreak aujourd’hui et c’est génial jusqu’à présent et bien meilleur que Fornite. Je me demandais pourquoi le mode solo est verrouillé? – Nahum Dyer (@NahumDyer) 3 septembre 2020

Escouades de Spellbreak

Squads est tout ce qui peut être joué dans Spellbreak au lancement.

Beaucoup de gens sont déçus que Squads soit le seul mode disponible dans Spellbreak, mais les développeurs ont assuré aux gens que ce ne sera pas le cas pendant trop longtemps.

Selon le PDG de Prolétariat sur Reddit, les modes verrouillés seront ajoutés au jeu une fois que l’équipe sera sûre de la stabilité du serveur.

Encore une fois, cela pourrait arriver à tout moment, mais j’espère que la promesse que cela se produira se concrétisera bientôt.

