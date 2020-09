Arts électroniques

Madden NFL 21 vient tout juste d’être lancé sur PlayStation 4 et Xbox One avec des mises à niveau gratuites à l’esprit pour PS5 et Xbox Series X, mais la réception des fans a été pire que médiocre. Certains proclament qu’il s’agit du pire jeu de sport EA de la génération, tandis que beaucoup plus de personnes diffusent #NFLDropEA sur Twitter. Vous découvrirez ici pourquoi les gens ont dit à la NFL d’abandonner EA, ainsi que pourquoi Madden 21 a été fortement bombardé sur Metacritic.

Bien qu’Electronic Arts n’ait pas encore répondu au hashtag et au tollé, beaucoup de gens sont ennuyés par le fait que Madden 21 soit offert gratuitement sur PS4 et Xbox One. Ces joueurs ennuyés sont particulièrement irrités parce qu’ils ont entièrement acheté un jeu qui, de l’avis de beaucoup de gens, n’est terrible que pour les célébrités de le donner gratuitement.

Que vous ayez acheté le jeu, que vous attendiez une réduction ou que vous n’ayez aucun intérêt, vous découvrirez ci-dessous pourquoi le jeu a été critiqué à la bombe sur Metacritic et pourquoi NFL Drop EA a été à la mode sur Twitter.

NBA 2K21: Existe-t-il un bonus de précommande Early Access?

Madden NFL 21 – La bande-annonce de Yard | PS4

mariée

638822

Madden NFL 21 – La bande-annonce de Yard | PS4

/static/uploads/2020/08/625612_t_1597590885.jpg

625612

centre

Pourquoi la revue Madden NFL 21 a-t-elle été bombardée sur Metacritic?

Madden NFL 21 a été bombardée sur Metacritic avec un score utilisateur de seulement 0,3 pour la version PS4.

Il ne fait que légèrement mieux sur Xbox One et PC avec un score utilisateur Metacritic de 0,5, et tout cela a fait de Madden 21 le jeu le moins bien noté par les utilisateurs de la plate-forme.

Certains des avis des utilisateurs sur la PS4 affirment que le dernier épisode est le même que celui de l’année dernière mais remarquablement pire.

Les bugs visuels et de gameplay sont un thème commun parmi les critiques mécontentes, et le mode Face of the Franchise a également été fustigé aux côtés de menus lents.

Semblable aux plaintes des années précédentes, l’accusation la plus courante est que le jeu est fondamentalement le même que Madden NFL 20. Mais, les gens élaborent là-dessus en disant que le jeu a cassé des animations et qu’il n’essaye même pas d’être un simulation précise du football américain.

#NFLDropEA sur Twitter

#NFLDropEA était récemment à la mode sur Twitter, et les fans mécontents continuent de tweeter le hashtag en réponse à Madden 21.

Les fans ont tweeté NFL Drop EA parce que la NFL et Electronic Arts ont récemment signé une extension exclusive qui se terminera en 2026.

Cette extension de cinq ans signifie que seul Electronic Arts peut publier des simulations NFL avec de vrais stades, des uniformes, des noms de joueurs et des noms d’équipe.

Une partie vocale des joueurs mécontents et des amateurs de football américain veulent clairement que l’exclusivité se termine, mais cela ne se produira malheureusement pas.

Les joueurs ont partagé des gifs d’animations cassées et d’autres bugs pour souligner à quel point le jeu est mauvais, mais – à partir du 2 septembre – EA a ignoré le tollé.

Par ailleurs, Wasteland 3: Quel choix faire avec Del Hackett et les réfugiés?