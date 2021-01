Les consoles actuelles sont beaucoup plus fragiles que les plateformes vétérans telles que Game Boy, PlayStation ou Nintendo 64. Ce sont en partie les matériaux utilisés à l’extérieur et bien sûr les composants complexes de l’intérieur qui nous obligent à faire particulièrement attention aux consoles actuelles , Playstation 5 et Xbox Series sans aller plus loin.

Mais que se passerait-il si même jouer avec notre PS5 pouvait affecter les montres mécaniques? C’est la rumeur qui s’est répandue ces derniers jours sur internet et que les réseaux sociaux et les utilisateurs ont fait écho.

DualSense pour PS5 | Sony

La rumeur commence avec un utilisateur de Reddit, Saguchi. Dans le post, il raconte comment le Champ magnétique DualSense, situé sur les poignées de la manette de jeu, affecterait votre montre. Ce n’est pas un mensonge que lors de l’utilisation d’une montre mécanique, l’un des premiers avertissements que nous recevons dans le manuel d’instructions ou du vendeur est de ne pas la mouiller et surtout de la tenir à l’écart de tout produit pouvant provoquer du magnétisme.

Ces types d’interactions pourraient affecter négativement la montre, de la même manière que cela se produit avec d’autres produits dans lesquels on trouve également des aimants. Les réponses des utilisateurs au message n’ont pas tardé à arriver. En eux, ils comparent l’intensité du magnétisme du contrôleur PlayStation 5 avec ceux du DualShock 4, ce dernier étant plus faible.