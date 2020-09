Take-Two Interactive

NBA 2K21 vient tout juste d’être lancé sur PlayStation 4 et Xbox One, et comprend deux équipes légendaires préférées des fans. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les amateurs de basket-ball, le lancement du jeu n’a pas été tout à fait fluide, les joueurs se plaignant de ne pas avoir de VC lors de l’ouverture du titre pour la première fois. Et c’est parce que le bonus de précommande Mamba Forever ne fonctionne pas.

Si vous avez acheté l’édition Mamba Forever, vous serez récompensé par une mise à niveau gratuite de plusieurs générations vers la PS5 et la Xbox Series X. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de ceux qui ont plutôt acheté l’édition standard du jeu.

En plus d’une mise à niveau PS5 et Xbox Series X, un autre bonus de précommande de la version Mamba Forever est la monnaie du jeu. Cependant, les joueurs de NBA 2K21 signalent que le bonus de pré-commande ne fonctionne pas car ils n’ont pas de VC.

Pourquoi n’ai-je pas de VC dans NBA 2K21?

Les joueurs de NBA 2K21 rapportent qu’ils n’ont pas de VC malgré la précommande de l’édition Mamba Forever.

Ceux qui ont précommandé l’édition susmentionnée devraient avoir reçu 100 000 VC, mais les joueurs de NBA 2K21 se plaignent de ne pas avoir de monnaie virtuelle.

Le bonus de précommande est uniquement pour ceux qui ont acheté prématurément l’option la plus chère, vous ne devriez donc pas vous attendre à une devise du jeu donnée gratuitement si vous venez d’acheter la copie standard.

Mais, pour ceux qui ont dépensé un montant extrême pour l’édition Kobe Bryant, 2K Support a – à tout le moins – reconnu le problème.

Nous savons que certains d’entre vous ne reçoivent pas votre contenu bonus et vos achats de VC. Ceux-ci ne sont pas perdus et cela devrait être résolu au cours des prochaines heures. – Support 2K (@ 2KSupport) 4 septembre 2020

Le bonus de précommande NBA 2K21 ne fonctionne pas

2K travaille sur un correctif pour le bonus de pré-commande NBA 2K21 qui ne fonctionne pas.

Le compte Twitter du support 2K a reconnu que le bonus de précommande NBA 2K21 VC Mamba Forever ne fonctionnait pas et a déclaré qu’un correctif était en cours.

XBOX: NBA 2K20 est-il toujours sur Xbox Game Pass?

100000 VC devraient être donnés aux joueurs éligibles, mais – au moment de la rédaction – les gens se plaignent toujours sur Twitter de l’absence de monnaie virtuelle.

