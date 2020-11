La société a une idée en tête qui pourrait changer à jamais les communautés de joueurs.

La toxicité c’est l’une des plus grosses bévues sur internet et, par extension, sur de nombreux jeux vidéo multijoueurs. De nombreux utilisateurs finissent par en avoir assez des jeux en ligne en raison du comportement de leurs rivaux, qui doivent endurer insultes, menaces et autres subtilités. Les entreprises tentent de faire face à ce type de comportement et il semble qu’Amazon travaille sur un brevet curieux qui pourrait minimiser le problème.

Comme on le voit dans Protocol, dans un article qui analyse les brevets dans lesquels travaillent des entreprises renommées, la multinationale Amazon a l’intention de réaliser une idée pour que quiconque se comporte correctement en jouant, n’ait pas à supporter les utilisateurs qui n’agissent pas avec respect dans les titres multijoueurs.

Le système analyserait l’attitude des joueurs, correspondant à la toxicitéApparemment, cette nouvelle technologie permettrait de suivre le comportement des utilisateurs, surtout s’ils ont tendance à être violents dans les jeux, insultant les autres joueurs par la voix ou par message. Le système détecterait ces actes et continuerait à associer ces utilisateurs uniquement avec d’autres qui agissent de la même manière toxique, afin qu’ils puissent se défouler vers d’autres qui ont le même style lorsqu’ils jouent et, ainsi, le reste des joueurs qui veulent juste s’amuser, se débarrasser des insultes ou des humiliations endurantes.

Bien sûr, c’est un brevet curieux s’il est finalement réalisé; vous savez déjà qu’une idée enregistrée n’a pas à être mise en pratique. Ce serait une façon de diviser les joueurs, de sorte que ceux qui agissent bien ne soient pas obligés de supporter la faute professionnelle des autres. Bien que les jeux de joueurs toxiques puissent également présenter un danger.

Amazon, d’ailleurs, a présenté Luna il y a quelques semaines, son saut vers les jeux vidéo avec une plateforme de streaming avec laquelle ils ont l’intention de rivaliser avec des systèmes tels que Google Stadia. Et il est déjà dans un état d’accès anticipé.

En savoir plus: Amazon et Communauté.

