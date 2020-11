Les prix de fabrication actuels ont poussé Microsoft à décider de lancer la Xbox Series S sur le marché.

La nouvelle génération de consoles est déjà une réalité depuis le récent lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Microsoft a opté cette fois pour une stratégie différente de celle suivie dans les autres générations et même de celle adoptée par la concurrence. Nous nous référons à la Xbox Series S, la version la moins chère de la famille des Consoles Microsoft, avec moins de fonctionnalités que la série X, mais avec un prix compétitif, étant que son principal attrait.

De la société Redmond, ils ont voulu se plonger dans l’existence même de Xbox Series S. Andrew Goossen, architecte système chez Xbox dans une interview avec le portail Eurogamer. Entre autres aspects techniques, Goossen met en évidence un aspect intéressant, car il garantit que l’existence de la série S est due au fait qu’il n’y a pas de prévision que le prix de fabrication des consoles diminuer avec le temps.

Gooseb donne un exemple de la Xbox 360 et des variations qu’elle avait de ses modèles: «Lorsque nous avons commencé à construire la Xbox 360 d’origine, la plus petite sans disque dur, cela nous a coûté environ 460 $. À la fin de la génération, cela nous a coûté environ 120 $. Cette voie de réduction des coûts était principalement motivée par la réduction des coûts du silicium. “

Dans les générations précédentes, c’était plus simple, car au début, c’était plus cherAndrew GoossenEntre le lancement et la fin du cycle de vie de la 360, la machine était passée par plusieurs nœuds de fabrication. Xbox One n’a vu son processeur révisé qu’une seule fois, de 28 nm à 16 nm FinFET, signe que les coûts de réduction se compliquaient et continueront de l’être à l’avenir. “C’est ironique, mais nous avons examiné la Xbox One X et nous ne pouvions pas réduire le prix que nous voulions, alors Je vois la Xbox Series S moins chère que One Xcar il dispose de fonctionnalités de nouvelle génération et en termes de performances graphiques avec la nouvelle architecture RDNA 2, il s’améliore de 25%. “

L’architecte Xbox indique que les consoles conservent le même profil de performances pendant une génération, et qu’il est difficile de tirer parti des nœuds qu’ils utilisent dans des consoles moins chères. Cela pose un problème pour l’équipe Xbox à l’avenir, qui a l’intention de fabriquer du matériel plus puissant. Faire une nouvelle puce coûtera plus cher, même si elle est plus petite que les puces actuelles. Les consoles pourraient être rendues plus petites et plus minces que les actuelles, mais le coût de fabrication ne changerait guère.

Bien que certains aspects de la fabrication diminuent leur coût, tels que Modules flash NAND utilisé pour le stockage à l’état solide. Cela ouvre des portes, même si comme le dit Goosen “c’est difficile, car l’attente du consommateur sera d’obtenir plus de stockage, donc ce ne serait pas une réduction des coûts”.

Nous avons essayé de réduire le prix du One X et n’avons pas pu: en général, c’est moins cher Xbox Series SAndrew Goossen«Les générations précédentes étaient un peu faciles car au début de la génération, vous faites quelque chose de vraiment cher: vous mettez autant de silicium et de performances que vous le pouvez, puis vous entrez dans les courbes de réduction des coûts jusqu’aux prix du marché. Mais cela n’existe pas maintenant “, explique Goossen. Et c’est pourquoi ils ont choisi de lancer la Xbox Series S dans un premier temps.” Nous devions concevoir pour l’avenir, et c’est pourquoi nous devions avoir la console de base au début “, conclut-il.

Une autre déclaration intéressante de Goosen vient de certaines critiques de la série S pour ralentir la prochaine génération en devant adapter les jeux à votre architecture“Nous voulions qu’il y ait un billet au bon prix pour faire avancer la génération plutôt que pour l’arrêter. Je vois en fait la série S avancer, car avec elle, nous aurons plus de jeux écrits avec des fonctionnalités de nouvelle génération.”

De cette façon, il peut être lu entre les lignes que le prix des consoles nouvelle génération ils se conserveront pendant une longue période. Bien que nous sachions que le marché de l’électronique évolue. Ce qui est certain, c’est que Phil Spencer affirme que les Xbox Series X et S ne nécessitent pas de grandes versions exclusives pour réussir.

