Tic est devenue la principale plateforme de streaming. Bien qu’il soit déjà bien connu depuis quelques années, il résulte de l’enfermement par le COVID-19[feminine quand le succès de Twitch est monté en flèche. Nombreux sont ceux qui ont décidé de faire le saut vers ce format live et dans lequel les jeux vidéo, les conférences et tout autre divertissement ont leur place, que ce soit la cuisine ou la musique. Les présentateurs de télévision, les stars de la musique, les politiciens ou les footballeurs n’ont pas hésité à ouvrir leur propre chaîne Twitch avec laquelle partager leurs loisirs avec des milliers d’utilisateurs à travers le monde.

Outre l’attrait de la croissance en tant que créateur de contenu sur Twitch, l’un des facteurs les plus demandés est la capacité à gagner de l’argent. Et sinon, il suffit de jeter un œil aux figures astronomiques qui bougent Ninja, le joueur le plus célèbre au monde en Fortnite. Le salaire de Ninja est divisé en plusieurs catégories. Juste avec les abonnements des utilisateurs, le joueur pourrait empocher un énorme près de 4 millions de dollars par an. À la somme, il faut ajouter plus de 600 000 $ de publicité et un autre plus de 300 000 $ en bits, la monnaie virtuelle de Twitch.

Twitch | Tic

Avec de tels montants annuels, il est logique d’imaginer que nous voulons passer à une plate-forme qui peut nous fournir de tels avantages. Bien sûr, grimper sur Twitch n’est pas facile et être encore moins un streamer réussi. Si nous devions faire une estimation de l’argent à gagner, les valeurs suivantes devraient être prises en compte:

Abonnés aux flux hebdomadaires

Ce sont sans aucun doute les deux données à considérer. Bien sûr et comme une star de Twitch aussi Des facteurs tels que les sponsors ou la publicité pourraient être appréciés d’annonceurs, mais puisque nous sommes quelqu’un qui va commencer notre voyage sur la plateforme, nous ne valoriserons que ces éléments. Cela dit, et étant positives en termes de chiffres, certaines données qui nous laisseraient de grands avantages seraient:

10 diffusions par semaine (la publicité sur Twitch paie généralement 3,50 $ pour 1000 vues) = 140 $ par mois1000 abonnés (chacun paie 3,50 $) = 3500 $ par mois

En ajoutant cette quantité, nous obtenons un résultat de 3640 $ par mois, ce qui au taux de change équivaut à un peu plus de 3 000 euros par mois. Pas mal, non? Bien entendu, atteindre 1000 abonnés n’est pas une tâche facile. Pour atteindre ce chiffre, il faut non seulement proposer un contenu de qualité, mais aussi attirer l’attention des utilisateurs avec des flux attractifs qui dégagent du charisme et sont capables de garder le public collé à l’écran.