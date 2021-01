Un utilisateur a réalisé cet exploit très surréaliste et amusant, en utilisant une flûte au lieu du clavier et de la souris.

Parfois, jouer en ligne c’est compliqué et frustrant, car on ne sait jamais qui est de l’autre côté qui vous bat. Même, parfois, il vaut mieux ne pas connaître la réalité, au cas où ils finiraient par vous tuer ou gagner de manière humiliante. Pouvez-vous imaginer mourir dans Call of Duty Warzone aux mains d’un utilisateur qui utiliser une flûte au lieu d’un bouton? Nous vous montrons.

Un utilisateur nommé DeanoBeano Il a réalisé cet exploit très surréaliste et original. À l’aide d’un émetteur sonore et d’une flûte, il a fait bouger son personnage Warzone avec ses accords. Ainsi, comme vous pouvez le voir ci-dessous, il a réussi à gagner dans le Goulag du jeu. Après 90 minutes d’échec, il a obtenu sa seconde chance tant attendue.

Comme vous pouvez le voir, l’utilisateur a libéré son émotion après avoir réussi à tuer son adversaire en utilisant le son de sa flûte. Pour réaliser cet exploit, utilisez un programme d’arrière-plan qui attribue les notes aux actions du jeu, à attribuer des tonalités différentes lors du déplacement de l’appareil photo ou de la prise de vue. Le résultat est l’exploit que vous pouvez voir: aussi comique qu’incroyable.

Quelle sera la prochaine chose que nous verrons dans le Call of Duty bataille-royale? Rappelez-vous que le dernier volet de la saga est Call of Duty Black Ops Cold War et que nous vous disons tout dans notre analyse.

